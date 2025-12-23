logo

BTC/USD

87793

ETH/USD

2971.54

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Fitch меняет оценку Украины: действительно ли страна выходит из «ограниченного дефолта»
commentss НОВОСТИ Все новости

Fitch меняет оценку Украины: действительно ли страна выходит из «ограниченного дефолта»

Fitch повысило кредитный рейтинг государства

23 декабря 2025, 13:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины после достижения договоренностей с кредиторами по реструктуризации долга. Страну вывели из статуса "ограниченный дефолт" на фоне согласия инвесторов обменять долговые инструменты, связанные с темпами экономического роста, на обычные облигации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Fitch меняет оценку Украины: действительно ли страна выходит из «ограниченного дефолта»

Украина выходит из зоны ограниченного дефолта. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Fitch оценило суверенный рейтинг Украины на уровне CCC, остающийся на восемь ступеней ниже инвестиционного уровня. В то же время новые облигации агентство оценило на одну ступеньку выше, что, по оценке Fitch, отражает улучшенный уровень защиты прав кредиторов.

Предложение по конвертации поддержали 99% владельцев так называемых ВВП-вариантов. Речь идет об обмене ценных бумаг общей номинальной стоимостью около 2,6 млрд долларов на облигации на сумму 3,5 млрд долларов. В Fitch отметили, что повышение рейтинга свидетельствует о нормализации отношений Украины с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов.

В Министерстве финансов Украины отметили, что полный обмен ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году в рамках предварительной реструктуризации госдолга, является важным шагом к укреплению долговой устойчивости и повышению бюджетной прогнозируемости. В ведомстве подчеркнули, что эти инструменты создавали значительные риски для государственных финансов из-за привязки выплат к темпам роста ВВП.

По оценкам Минфина, совокупные выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 млрд долларов в зависимости от динамики восстановления экономики. При этом в 2023 году, после роста ВВП на 5,3%, возникло требование произвести выплату на 643 млн долларов, несмотря на то, что экономика еще не восстановилась после падения почти на 30% в 2022 году. Эту проблему, отметили в министерстве, удалось полностью урегулировать в рамках нынешней реструктуризации.

Читайте на портале "Комментарии" — украинский бюджет "трещит по швам": какие громкие программы уже не может финансировать государство.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-22/fitch-lifts-ukraine-rating-to-ccc-after-warrant-conversion
Теги:

Новости

Все новости