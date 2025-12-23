logo_ukra

Fitch змінює оцінку України: чи справді країна виходить з «обмеженого дефолту»
Fitch змінює оцінку України: чи справді країна виходить з «обмеженого дефолту»

Fitch підвищило кредитний рейтинг держави

23 грудня 2025, 13:14
Автор:
Кравцев Сергей

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України після досягнення домовленостей із кредиторами щодо реструктуризації боргу. Країну вивели зі статусу "обмежений дефолт" на тлі згоди інвесторів обміняти боргові інструменти, прив’язані до темпів економічного зростання, на звичайні облігації. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Fitch змінює оцінку України: чи справді країна виходить з «обмеженого дефолту»

Україна виходить із зони «обмеженого дефолту». Фото: з відкритих джерел

У матеріалі зазначається, що Fitch оцінило суверенний рейтинг України на рівні CCC, що залишається на вісім щаблів нижче інвестиційного рівня. Водночас нові облігації агентство оцінило на одну сходинку вище, що, за оцінкою Fitch, відображає покращений рівень захисту прав кредиторів.

Пропозицію щодо конвертації підтримали 99% власників так званих ВВП-варіантів. Йдеться про обмін цінних паперів загальною номінальною вартістю близько 2,6 млрд доларів на облігації на суму 3,5 млрд доларів. У Fitch зазначили, що підвищення рейтингу свідчить про нормалізацію відносин України з переважною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів.

У Міністерстві фінансів України наголосили, що повний обмін ВВП-варантів, випущених у 2015 році в межах попередньої реструктуризації держборгу, є важливим кроком до зміцнення боргової стійкості та підвищення бюджетної прогнозованості. У відомстві підкреслили, що ці інструменти створювали значні ризики для державних фінансів через прив’язку виплат до темпів зростання ВВП.

За оцінками Мінфіну, сукупні виплати за ВВП-варантами у 2025–2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд доларів залежно від динаміки відновлення економіки. При цьому у 2023 році, після зростання ВВП на 5,3%, виникла вимога здійснити виплату на 643 млн доларів, попри те, що економіка ще не відновилася після падіння майже на 30% у 2022 році. Цю проблему, зазначили у міністерстві, вдалося повністю врегулювати в межах нинішньої реструктуризації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — український бюджет "тріщить по швах": які гучні програми вже не може фінансувати держава.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-22/fitch-lifts-ukraine-rating-to-ccc-after-warrant-conversion
