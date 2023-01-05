Фонд госимущества принес 3,6 млрд гривен в госбюджет-2022

Из заработанных Фондом госимущества в 2022 году 3,6 млрд. гривен 2 млрд. гривен принесла малая приватизация, а также аренда государственного имущества. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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"Дополнительно Фонд сэкономил 1,5 млрд грн благодаря остановке мошенничества — занижению стоимости недвижимости при налогообложении", — говорится в сообщении.





В прессслужбе также уточнили, что ФГИ вместе с Кабмином систематизировали механизм управления госимуществом, в результате чего в управление Фонда передали более 1100 активов.





“Теперь в управлении ФГИУ будет более 2300 предприятий из всех 3600 активов Украины. Цель – сделать Фонд единственным органом по управлению государственными активами в стране для повышения капитализации и развития предприятий, увеличения открытости и прозрачности в управлении активами”, — сообщают в ФГИУ.





Кроме того, там уверяют, что принятие подготовленных в прошлом году законодательных инициатив может принести в госбюджет несколько десятков миллиардов гривен. Речь идет о разблокировании крупной приватизации, законе о прозрачной аренде государственных сельхозземель, а также законе о продаже имущества с налоговым залогом, уточнили в Фонде.





Также в прошлом году Фонд разработал Методику оценки ущерба, нанесенного бизнесу из-за российской агрессии, которая призвана помочь отечественному бизнесу судиться с международными судами для получения репараций.





"Комментарии" ранее попросили экспертов объяснить причины проблем с таможней. По мнению исполнительного директора CASE Украины Дмитрия Боярчука, исключать влияние объективных факторов несправедливо. Во-первых, импорт очень "просел", во-вторых, на такие товары, как топливо были уменьшены налоги, а в определенный период вообще действовало беспошлинное оформление большинства товаров. Елена Щербан, заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции, считает, что коррупция на таможне присутствует, однако никто не считал, как она влияет. По ее словам, преступлениями, связанными с контрабандой, а также подсчитывать экономические потери должно Бюро экономической безопасности, которое "не демонстрирует никаких результатов". Эффекта нет ни от таможни, ни от органов, которые должны заниматься выводом экономики из тени — вместо этого там занимаются коррупцией, убеждена Щербан.

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