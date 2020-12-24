ФОПам объяснили отказы в "карантинных" деньгах

Предпринимателям пояснили, почему они получают отказы в получении материальной помощи из-за карантина в размере восьми тысяч гривен. Глава проекта "Дія" Мстислав Баник дал разъяснения по алгоритму оформления финпомощи, опубликовав соответствующее видеообращение на канале ведомства. Причина массовых отказов кроется в том, что государство выдвигает несколько условий по выплатам. Так, известно, что у предпринимателя должно присутствовать соответствие основного КВЭД, а не просто находиться в перечне. Кроме того, для сотрудников, которых бизнесмен нанимает, обязательным является уплаченный единый социальный взнос.





Ранее "Комментарии" писали о том, что уже 14 декабря украинцы уже начали получать отказы в получении 8 тыс. гривен материальной помощи в связи с карантином. Малые предприниматели жалуются, что основная причина отказа – несоответствие классификации видов экономической деятельности. "Комментарии" публикует информацию о том, кто имеет право на материальную помощь.

Кроме того, порталу стало известно о том, что Укрпочта отказывается приносить пособия на дом. Глава государственного учреждения Игорь Смелянский предупреждает о возможном прекращении доставок социальных выплат для 3,6 млн человек уже буквально с первого дня будущего года. Аргументирует чиновник это тем, что правительство не оплачивает данную услугу, предоставляемую Укрпочтой. Кроме того, Смелянский предупреждает, что если Кабмин на законодательном уровне не установит вышеуказанную оплату за труд работников ведомства, сотрудничество государственной службы доставки как минимум с двумя банковскими учреждениями в части привлечения 100 млн евро на реализацию проектов Укрпочты будет отменена в связи с убыточностью почтового оператора.





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