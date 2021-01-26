Форум в Давосе: сюрпризы и потери для Украины

На этой неделе в онлайн-режиме проходит ежегодная сессия Всемирного экономического форума, на которой планируется выступление около двух десятков лидеров ряда крупнейших государств. О том, стоит ли рассчитывать на какие-либо сюрпризы и в чем себя может проявить Украина читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Украина не находится в топе международной повестки"

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса обращает внимание, что повестка форума не отличается оригинальностью.

"Будут говорить о коронавирусе, восстановлении мировой экономики, торговле. О цифровизации и глобализации", — отмечает он.

По словам Илии Кусы, ожидать каких-то прорывов на Давосском форуме от Украины не стоит.

"Мы не находимся в топе международной повестки, — поясняет эксперт. — С моей точки зрения, у нас сейчас множество проблем внутреннего характера, без решения которых невозможно претендовать на какие-либо "прорывы" на подобных площадках. Для этого нужны конкретные инициативы и предложения, которых я не наблюдаю".

"Шанс привлечь внимание к Украине потерян"

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен, что в этом году Давосский форум будет обозначено эпитетом "беспрецедентный".

"Ведь беспрецедентно, что он пройдет в два этапа — в режиме онлайн конференции в течение 24-29 января, а потом летом в Сингапуре, впервые за пределами Европы. Причина очевидна — пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, в Европе не утихает", — поясняет Вадим Трюхан.

По его словам, достаточно и других интересностей. К примеру, впервые с 2017 года в онлайн конференции выступил лидер Китая Синь Цзиньпин.

"Примечательно, что его речь была ориентирована на позитивную повестку дня международных отношений, а не на конфронтацию. "Мы не можем решать общие проблемы в разделенном мире, и конфронтация заведет нас в тупик", — подчеркнул он… Также интересно, что впервые за много лет в течение недели выступят более двух десятков лидеров ведущих государств мира, — ФРГ, Франции, Италии, Индии, Японии, Израиля, ЮАР, Сингапура и других, — отмечает Вадим Трюхан. — Российские СМИ даже анонсировали выступление Владимира Путина, и это впервые с 2009 года. Было бы интересно послушать, что он скажет миру после истории с попыткой убийства своего главного оппонента в России Алексея Навального и митингов в поддержку арестованного оппозиционера, на которые вышло более 100 тыс. россиян в минувшую субботу… Впрочем, в Программе онлайн конференции до сих пор выступления Путина нет".

Беспрецедентной называет эксперт и повестку дня нынешнего форума, на которую наложила отпечаток пандемия.

"Единственное, что разочаровывает, — отсутствие участников высокого уровня от Украины, — говорит дипломат. – В прошлом году в Форуме в Давосе участвовали и президент Зеленский, и тогда еще премьер-министр Гончарук. В этом году — полный игнор. Похоже на непонимание значимости этой наиболее представительной международной площадки в мире. Или на кризис идей на Банковой. Одно понятно наверняка — шанс привлечь внимание к Украине, ее проблемам безопасности и малочисленным успехам (которые тоже всё-таки есть), потерян".

Как сообщал портал "Комментарии", организаторы Всемирного экономического форума приняли решение перенести ежегодную встречу в 2021 году на начало следующего лета.

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