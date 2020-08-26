Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за COVID-19 — заявление

Организаторы Всемирного экономического форума приняли решение перенести ежегодную встречу в 2021 году на начало следующего лета. Об этом говорится в сообщении на сайте форума.



Отмечается, что Всемирный экономический форум не сможет состояться в январе из-за пандемии коронавируса. В то же время, он остается очень важным и особенно актуальным, так как странам необходимо разработать совместную стратегию преодоления экономических последствий COVID-19.

Начиная с 25 января, в течение недели форум планирует провести в цифровом формате "давосские диалоги", в ходе которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мировой экономики в 2021 году.

Конкретная дата форума пока не сообщается. В пресс-службе Всемирного экономического форума отмечают, что ее определят после того, как будут выполнены все необходимые для его проведения условия, а также, когда организаторы будут уверены в безопасности для всех участников и принимающей страны.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. Каких показателей реально достичь, какие смущают и при каких условиях реальность может оказаться лучше или хуже прогноза - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

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