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Главная Новости Бизнес экономика Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за COVID-19 — заявление
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Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за COVID-19 — заявление

Организаторы Всемирного экономического форума сообщили, что встреча в Давосе состоится, когда ситуация вокруг пандемии коронавируса стабилизируется

сегодня, 17:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Организаторы Всемирного экономического форума приняли решение перенести ежегодную встречу в 2021 году на начало следующего лета. Об этом говорится в сообщении на сайте форума.

Отмечается, что Всемирный экономический форум не сможет состояться в январе из-за пандемии коронавируса. В то же время, он остается очень важным и особенно актуальным, так как странам необходимо разработать совместную стратегию преодоления экономических последствий COVID-19.

Всемирный экономический форум в Давосе перенесен с зимы на лето 2021 года из-за COVID-19 — заявление

Начиная с 25 января, в течение недели форум планирует провести в цифровом формате "давосские диалоги", в ходе которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мировой экономики в 2021 году.

Конкретная дата форума пока не сообщается. В пресс-службе Всемирного экономического форума отмечают, что ее определят после того, как будут выполнены все необходимые для его проведения условия, а также, когда организаторы будут уверены в безопасности для всех участников и принимающей страны.

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