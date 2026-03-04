Газ стремительно дорожает: цены в Украине подскочили на 20% из-за войны на Ближнем Востоке

Цены на газ в Украине за последние дни резко выросли. По данным аналитической компании ExPro, стоимость ресурса на внутреннем рынке поднялась примерно на 20% и во вторник достигла 27 800 гривен за тысячу кубометров (с НДС) .

Цены на газ в Украине выросли на 20% из-за войны на Ближнем Востоке

Подходящие показатели зафиксированы в котировках Natural gas ExPro. Это самый высокий уровень цен на газ в Украине более полугода – с июня 2025 года . Если перевести цены в международные показатели, то стоимость ресурса составляет около 536 долларов за тысячу кубометров без НДС или примерно 43,2 евро за мегаватт-час .

Несмотря на стремительный рост, газ в Украине все еще дешевле, чем в Европе. На европейских энергетических хабах цены поднялись еще сильнее. Во вторник они достигали 65,5 евро за мегаватт-час , что стало самым высоким показателем за последние три года – с января 2023 года. Таким образом, газ в Европе торгуется дороже, чем на украинском рынке .

Аналитики объясняют повышение стоимости газа глобальными событиями. В частности, на рынок оказала существенное влияние война на Ближнем Востоке, которая уже привела к нарушению мировых поставок сжиженного природного газа (LNG).

После начала военных действий возникли проблемы с транспортировкой энергоносителей из-за стратегических морских маршрутов. Катар, являющийся вторым по величине экспортером LNG в мире, временно остановил производство и экспорт сжиженного газа . В то же время Объединенные Арабские Эмираты также приостановили экспорт из-за атак на танкеры, проходящие Ормузский пролив.

Сокращение предложения LNG на мировом рынке быстро повлияло на европейские энергетические хабы, где цены начали резко расти. В свою очередь, это повлекло за собой повышение стоимости газа и на украинском рынке, который частично ориентируется на европейские котировки.

Помимо внешних факторов на цены влияет и внутренняя ситуация на рынке. В начале марта сохраняется высокий спрос со стороны трейдеров , не успевших закупить ресурс на март еще в феврале. В то же время предложение газа сокращается, поскольку большинство частных добывающих компаний уже реализовали свой ресурс на текущий месяц.

Среди немногих активных продавцов остаются "Укрнафта" и "Укрнефтебурение", которые реализуют собственный газ через "Украинскую энергетическую биржу". В частности, "Укрнефтебурение" во вторник продала мартовский ресурс по цене 27 840 гривен за тысячу кубометров (с НДС) .

Эксперты отмечают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на мировых энергетических рынках, а также развития событий на Ближнем Востоке. Если перебои с поставкой LNG будут продолжаться, давление на цены на газ может сохраняться и в дальнейшем .

