Газ стрімко дорожчає: ціни в Україні підскочили на 20% через війну на Близькому Сході

Ціни на природний газ в Україні за останні дні різко зросли. За даними аналітичної компанії ExPro, вартість ресурсу на внутрішньому ринку піднялася приблизно на 20% і у вівторок досягла 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Відповідні показники зафіксовані у котируваннях Natural gas ExPro. Це найвищий рівень цін на газ в Україні за понад пів року – з червня 2025 року. Якщо перевести ціни у міжнародні показники, то вартість ресурсу становить близько 536 доларів за тисячу кубометрів без ПДВ або приблизно 43,2 євро за мегават-годину.

Попри стрімке зростання, газ в Україні все ще дешевший, ніж у Європі. На європейських енергетичних хабах ціни піднялися ще сильніше. У вівторок вони досягали 65,5 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником за останні три роки – з січня 2023 року. Таким чином, наразі газ у Європі торгується дорожче, ніж на українському ринку.

Аналітики пояснюють підвищення вартості газу глобальними подіями. Зокрема, на ринок суттєво вплинула війна на Близькому Сході, яка вже призвела до порушення світових постачань скрапленого природного газу (LNG).

Після початку військових дій виникли проблеми з транспортуванням енергоносіїв через стратегічні морські маршрути. Катар, який є другим за величиною експортером LNG у світі, тимчасово зупинив виробництво та експорт скрапленого газу. Водночас Об’єднані Арабські Емірати також призупинили експорт через атаки на танкери, що проходять Ормузьку протоку.

Скорочення пропозиції LNG на світовому ринку швидко вплинуло на європейські енергетичні хаби, де ціни почали різко зростати. У свою чергу, це спричинило підвищення вартості газу і на українському ринку, який частково орієнтується на європейські котирування.

Окрім зовнішніх факторів, на ціни впливає і внутрішня ситуація на ринку. На початку березня зберігається високий попит з боку трейдерів, які не встигли закупити ресурс на березень ще у лютому. Одночасно з цим пропозиція газу скорочується, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже реалізували свій ресурс на поточний місяць.

Наразі серед небагатьох активних продавців залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння", які реалізують власний газ через "Українську енергетичну біржу". Зокрема, "Укрнафтобуріння" у вівторок продала березневий ресурс за ціною 27 840 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Експерти зазначають, що подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на світових енергетичних ринках, а також від розвитку подій на Близькому Сході. Якщо перебої з постачанням LNG триватимуть, тиск на ціни на газ може зберігатися і надалі.

