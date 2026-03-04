logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес економіка Газ стрімко дорожчає: ціни в Україні підскочили на 20% через війну на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

Газ стрімко дорожчає: ціни в Україні підскочили на 20% через війну на Близькому Сході

На українському ринку природного газу зафіксовано різке зростання цін. Причиною стала напружена ситуація на світових енергетичних ринках після загострення війни на Близькому Сході.

4 березня 2026, 11:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Ціни на природний газ в Україні за останні дні різко зросли. За даними аналітичної компанії ExPro, вартість ресурсу на внутрішньому ринку піднялася приблизно на 20% і у вівторок досягла 27 800 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Газ стрімко дорожчає: ціни в Україні підскочили на 20% через війну на Близькому Сході

Ціни на газ в Україні зросли на 20% через війну на Близькому Сході

Відповідні показники зафіксовані у котируваннях Natural gas ExPro. Це найвищий рівень цін на газ в Україні за понад пів року – з червня 2025 року. Якщо перевести ціни у міжнародні показники, то вартість ресурсу становить близько 536 доларів за тисячу кубометрів без ПДВ або приблизно 43,2 євро за мегават-годину.

Попри стрімке зростання, газ в Україні все ще дешевший, ніж у Європі. На європейських енергетичних хабах ціни піднялися ще сильніше. У вівторок вони досягали 65,5 євро за мегават-годину, що стало найвищим показником за останні три роки – з січня 2023 року. Таким чином, наразі газ у Європі торгується дорожче, ніж на українському ринку.

Аналітики пояснюють підвищення вартості газу глобальними подіями. Зокрема, на ринок суттєво вплинула війна на Близькому Сході, яка вже призвела до порушення світових постачань скрапленого природного газу (LNG).

Після початку військових дій виникли проблеми з транспортуванням енергоносіїв через стратегічні морські маршрути. Катар, який є другим за величиною експортером LNG у світі, тимчасово зупинив виробництво та експорт скрапленого газу. Водночас Об’єднані Арабські Емірати також призупинили експорт через атаки на танкери, що проходять Ормузьку протоку.

Скорочення пропозиції LNG на світовому ринку швидко вплинуло на європейські енергетичні хаби, де ціни почали різко зростати. У свою чергу, це спричинило підвищення вартості газу і на українському ринку, який частково орієнтується на європейські котирування.

Окрім зовнішніх факторів, на ціни впливає і внутрішня ситуація на ринку. На початку березня зберігається високий попит з боку трейдерів, які не встигли закупити ресурс на березень ще у лютому. Одночасно з цим пропозиція газу скорочується, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже реалізували свій ресурс на поточний місяць.

Наразі серед небагатьох активних продавців залишаються "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння", які реалізують власний газ через "Українську енергетичну біржу". Зокрема, "Укрнафтобуріння" у вівторок продала березневий ресурс за ціною 27 840 гривень за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Експерти зазначають, що подальша динаміка цін залежатиме від ситуації на світових енергетичних ринках, а також від розвитку подій на Близькому Сході. Якщо перебої з постачанням LNG триватимуть, тиск на ціни на газ може зберігатися і надалі.

Читайте в "Коментарях" також, що Росія раптово зупинила будівництво атомної станції в Ірані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини