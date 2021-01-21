Газотранспортная система Украины в условиях кризиса: как выжить и развиваться отечественной ГТС

Судьба газотранспортной системы (ГТС) Украины в течение последнего года значительно зависит не только от внешнеполитических факторов, вроде того, что Россия обходит нашу страну газопроводами, но и от кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как нам в этих условиях не просто сохранить свою газотранспортную систему, но и максимально ее загрузить.



ГТС Украины. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Нужно быть готовыми к разным сценариям

Генеральный директор Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон отмечает: "Оператор ГТС Украины должен подготовить украинскую газотранспортную систему к разным сценариям, включая сценарий "нулевого транзита" после завершения текущего контракта с российским Газпромом в 2024 году. ОГТСУ фокусируется на взаимодействии со всеми соседними странами-операторами ГТС, надежном обеспечении потребностей внутренних потребителей, на поиске новых возможностей для загрузки ГТС, включая те, что сейчас предусмотрены Зеленым курсом ЕС. Мы считаем, что уникальное геополитическое расположение и технические особенности украинской ГТС, которая является одной из самых мощных в Европе, создают основы для развития восточно-европейского газового хаба именно в Украине".

Есть много стратегических задач по международному сотрудничеству, подчеркивает Сергей Макогон.

"Со словаками, например, мы должны достичь тех же договоренностей, что с Польшей и Венгрией. А именно – подписать соглашение по виртуальной точке входа в ГТС Украины. И это реально. До сих пор остается актуальным вопрос создания гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину. Это откроет возможность транспортировать газ в Украину с СПГ-терминала, который расположен на острове Крк в Хорватии. Для реализации возможности создания гарантированной мощности необходимо решить ряд технических вопросов дальнейшего сотрудничества между операторами газотранспортных систем обеих стран", говорит гендиректор ОГТСУ.

С Румынией, по его словам, нужно договариваться об увеличении точек (сейчас работает одна из четырех возможных) межгосударственного сообщения на границе с Румынией.

"Для Трансбалканского коридора прозрачное распределение мощностей на аукционах – существенно повысит экономическую привлекательность этого маршрута, – подчеркивает Сергей Макогон. – Кроме того, загрузка украинской ГТС возможна за счет обеспечения транзита газа из Средней Азии в Европу от независимых добытчиков... Мы приветствуем санкции международных партнеров по "Северному потоку-2", который является политическим проектом, но концентрируемся на создании новых возможностей для развития украинской ГТС".

Сотрудничество с Европой

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что возможности украинской ГТС можно использовать намного больше, чем сейчас.

"Нужно работать плотно с Европой и добиваться перенесения точек учета на границу Россия-Украина, – уверен эксперт. – Чтобы европейские потребители имели возможность, заказав газ там, поставить его в Украину".

Ранее экономические эксперты подчеркивали, что такой вариант сделает газ намного дешевле (сейчас мы получаем российский же, по реверсу, со значительной переплатой). А эксперты по безопасности отмечали, что такой ход сделал бы ситуацию в безопасностном плане более приемлемой.

Денис Саква напоминает, что в прошлом году мы увидели поток газа из Европы в наши хранилища.

"Если появится возможность перенести точку учета, то это снизит затраты трейдеров (не надо транспортировать газ в Европу и обратно) и снизит цены в Украине, – пояснят эксперт. – Плюс – понадобится оптимизация ГТС с учетом новых реалий".

Напомним, "Укртрансгаз" закупил оборудование производства компании "Nuovo Pignone S.r.l.", которая входит в группу Baker Hughes (США).

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