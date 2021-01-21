Газотранспортная система Украины в условиях кризиса: как выжить и развиваться отечественной ГТС

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Татьяна Веремеева
Судьба газотранспортной системы (ГТС) Украины в течение последнего года значительно зависит не только от внешнеполитических факторов, вроде того, что Россия обходит нашу страну газопроводами, но и от кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как нам в этих условиях не просто сохранить свою газотранспортную систему, но и максимально ее загрузить.
ГТС Украины. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Генеральный директор Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон отмечает: "Оператор ГТС Украины должен подготовить украинскую газотранспортную систему к разным сценариям, включая сценарий "нулевого транзита" после завершения текущего контракта с российским Газпромом в 2024 году. ОГТСУ фокусируется на взаимодействии со всеми соседними странами-операторами ГТС, надежном обеспечении потребностей внутренних потребителей, на поиске новых возможностей для загрузки ГТС, включая те, что сейчас предусмотрены Зеленым курсом ЕС. Мы считаем, что уникальное геополитическое расположение и технические особенности украинской ГТС, которая является одной из самых мощных в Европе, создают основы для развития восточно-европейского газового хаба именно в Украине".
Есть много стратегических задач по международному сотрудничеству, подчеркивает Сергей Макогон.
"Со словаками, например, мы должны достичь тех же договоренностей, что с Польшей и Венгрией. А именно – подписать соглашение по виртуальной точке входа в ГТС Украины. И это реально. До сих пор остается актуальным вопрос создания гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии в Украину. Это откроет возможность транспортировать газ в Украину с СПГ-терминала, который расположен на острове Крк в Хорватии. Для реализации возможности создания гарантированной мощности необходимо решить ряд технических вопросов дальнейшего сотрудничества между операторами газотранспортных систем обеих стран", говорит гендиректор ОГТСУ.
С Румынией, по его словам, нужно договариваться об увеличении точек (сейчас работает одна из четырех возможных) межгосударственного сообщения на границе с Румынией.
"Для Трансбалканского коридора прозрачное распределение мощностей на аукционах – существенно повысит экономическую привлекательность этого маршрута, – подчеркивает Сергей Макогон. – Кроме того, загрузка украинской ГТС возможна за счет обеспечения транзита газа из Средней Азии в Европу от независимых добытчиков... Мы приветствуем санкции международных партнеров по "Северному потоку-2", который является политическим проектом, но концентрируемся на создании новых возможностей для развития украинской ГТС".
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что возможности украинской ГТС можно использовать намного больше, чем сейчас.
"Нужно работать плотно с Европой и добиваться перенесения точек учета на границу Россия-Украина, – уверен эксперт. – Чтобы европейские потребители имели возможность, заказав газ там, поставить его в Украину".
Ранее экономические эксперты подчеркивали, что такой вариант сделает газ намного дешевле (сейчас мы получаем российский же, по реверсу, со значительной переплатой). А эксперты по безопасности отмечали, что такой ход сделал бы ситуацию в безопасностном плане более приемлемой.
Денис Саква напоминает, что в прошлом году мы увидели поток газа из Европы в наши хранилища.
"Если появится возможность перенести точку учета, то это снизит затраты трейдеров (не надо транспортировать газ в Европу и обратно) и снизит цены в Украине, – пояснят эксперт. – Плюс – понадобится оптимизация ГТС с учетом новых реалий".
Напомним, "Укртрансгаз" закупил оборудование производства компании "Nuovo Pignone S.r.l.", которая входит в группу Baker Hughes (США).
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