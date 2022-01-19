Газпром не забронировал дополнительный транзит газа через Украину – ОГТСУ

Давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается

. О б этом в Facebook написал глава ОГТСУ Сергей Макогон.

" По результатам первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 млн куб. м мощностей для импорта газа, из которых 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/сутки) на виртуальной точке "Берег" (Венгрия) и 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/сутки) – на точке "Будинце" (Словакия)", — написал он.

еще в декабре прошлого года Оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для импорта газа на 30% – до 35 млн куб. м в сутки.

"Теперь для бронирования доступны 27 млн куб. м из Словакии и увеличены до 8 млн куб. м гарантированы мощности из Венгрии. В 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинском маршруте транспортировки газа ", — написал глава ОГТСУ. Кстати, напомнил глава ОГТСУ в январе 2019-го за первые 16 суток среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м — 83,4 млн куб. м, в 2021 году – 124,6 млн куб. м, в 2022-м – всего 52,4 млн куб. м газа. "Выводы напрашиваются сами за себя – Газпром не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период", – убежден Сергей Макогон. Напомним, что российский концерн не заказывал также мощности части польского газопровода "Ямал-Европа". У Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – 109 млн куб. м в сутки. В январе русский монополист использует эти возможности только наполовину. За 15 дней средняя прокачка составила 53 млн куб. м в сутки. Со своей стороны польская сторона предлагала 89 млн. куб. м в своем участке газопровода "Ямал-Европа", но Газпром также проигнорировал это предложение. На январь концерн бронировал 19,3 млн. куб. м ежесуточных мощностей, но пока не пользовался ими.

Ранее портал "Комментарии" что Путин назвал условия для транзита российского газа через территорию Украины. Ранее портал "Комментарии" писал

По словам Сергея Макогона, теоретически Газпром мог заказать транзит газа в 5 раз больше. К тому же,