Газпром не забронировал дополнительный транзит газа через Украину – ОГТСУ

Давление на Европу с целью запуска "Северного потока-2" продолжается. Об этом в Facebook написал глава ОГТСУ Сергей Макогон.
"По результатам первого в 2022 году месячного аукциона по распределению мощностей на февраль участники рынка забронировали более 195 млн куб. м мощностей для импорта газа, из которых 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/сутки) на виртуальной точке "Берег" (Венгрия) и 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/сутки) – на точке "Будинце" (Словакия)", — написал он.
По словам Сергея Макогона, теоретически Газпром мог заказать транзит газа в 5 раз больше. К тому же, еще в декабре прошлого года Оператор ГТС Украины увеличил гарантированные мощности для импорта газа на 30% – до 35 млн куб. м в сутки.
"Теперь для бронирования доступны 27 млн куб. м из Словакии и увеличены до 8 млн куб. м гарантированы мощности из Венгрии. В 2021 году 90% газа Украина импортировала виртуальным реверсом именно из Венгрии, что продемонстрировало рыночный спрос на венгерско-украинском маршруте транспортировки газа ", — написал глава ОГТСУ.
Кстати, напомнил глава ОГТСУ в январе 2019-го за первые 16 суток среднесуточный объем транзита составлял более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м — 83,4 млн куб. м, в 2021 году – 124,6 млн куб. м, в 2022-м – всего 52,4 млн куб. м газа.
"Выводы напрашиваются сами за себя – Газпром не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период", – убежден Сергей Макогон.
Напомним, что российский концерн не заказывал также мощности части польского газопровода "Ямал-Европа". У Газпрома действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – 109 млн куб. м в сутки. В январе русский монополист использует эти возможности только наполовину. За 15 дней средняя прокачка составила 53 млн куб. м в сутки.Со своей стороны польская сторона предлагала 89 млн. куб. м в своем участке газопровода "Ямал-Европа", но Газпром также проигнорировал это предложение. На январь концерн бронировал 19,3 млн. куб. м ежесуточных мощностей, но пока не пользовался ими.
Ранее портал "Комментарии" писал, что Путин назвал условия для транзита российского газа через территорию Украины.