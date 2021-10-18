Топ-угроз для украинского бизнеса в ближайшее время: какие они, как им можно противостоять? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

Геноцид предпринимателей: эксперт об угрозах для украинского бизнеса - фото: 24 канал

Вперед в темное туманное будущее – именно так происходящее сейчас с бизнесом в Украине описывает эксперт.

дающего беспрецедентные возможности контролирующим органам для давления на предпринимателей, закона 1539-ІХ, ультимативно навязывающего гражданам и бизнесу сомнительную амнистию капиталов, закона 361-ІХ, усиливающего финансовый мониторинг, добавилась еще и угроза введения жесткого локдауна, в связи с расширением числа областей, переведенных в "красную зону"", — говорит Андрей Гарнат. "К токсичному налоговому законодательству, сгенерированному текущей властью, в виде законопроекта 5600,

Он отмечает, что в понедельник, 18 октября, к Херсонской области, находящейся в зоне наивысшего риска, присоединяются еще Запорожская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая. Столица – на подходе.

К наибольшим потерям снова готовится ритейл, т.к. в "красной" зоне запрещена работа ТРЦ, рынков, кафе, кинотеатров и т.д.

При этом, выполнение нормы 100%-й вакцинации персонала и посетителей, при которой, согласно новых правил, ограничений можно избежать, фактически является невыполнимой в большинстве случаев, т.к. граждане Украины восприняли идею тотальной вакцинации неоднозначно.

Взглянув в суть всех перечисленные выше законодательных инициатив, эксперту становится очевидно, что вся эта законодательная "стряпня" не о развитии, а о сжатии, не о перспективе, а о заморозке и деградации.

Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, 28% малого и среднего бизнеса так и не достигли докарантинного уровня доходов и лишь 48% частично восстановили доход.

"В Украине внедряется модель, при которой жизнеспособными и минимально наполняющими бюджет становится крупный корпоративный сектор (контроль во всех секторах переходит к национальным и транснациональным корпорациям). А малый и средний бизнес обрекается на вымирание и сокращение в тонкую, жестко контролируемую и терроризируемую прослойку. Очевидно, что проводимая властью фискальная и экономическая политика в целом, является геноцидом активной части общества – предпринимателей. И никоим образом не способствуют ускорению динамики роста ВВП. Как следствие, всё это еще ниже отодвигает нашу страну в рейтингах экономической привлекательности и уровня жизни граждан", — продолжает Андрей Гарнат.

Эксперт отмечает, что в сформированном в Украине законодательном поле становится невозможным догнать соседние страны по уровню экономики. А значит наша слаборазвитая сырьевая экономика по-прежнему будет работать на высокотехнологичные продукты соседних стран, будет еще более зависима от ветров волатильных (колебание цен) сырьевых рынков.

"В сложившемся положении украинскому бизнесу стоит готовиться к худшему сценарию. А именно: мобилизовать все силы и оставшиеся резервы, уже сейчас применить самые радикальные трансформации в своих компаниях, для того, чтобы повысить шанс выжить. И дойти, наконец, до того момента, когда в стране начнет проводиться иная экономическая политика, направленная на создание самых благоприятных условия для работы, развития и самореализации граждан и компаний. Впрочем, это уже будут разрабатывать и внедрять совсем иные политики и правительство", — резюмировал Андрей Гарнат.

Ранее на портале "Комментарии" — губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал, как делают "черный" бизнес — "серым", а "серый" — "белым".

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