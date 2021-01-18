Германия разрешила строительство «Северного потока-2» в своих водах: как можно остановить СП-2

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. То есть, Германия продолжает делать максимум для того, чтобы СП-2 состоялся. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие шансы на то, что "Северный поток-2" достроят в нынешнем году и можно ли еще остановить строительство.



Северный поток-2. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Почему строительство "Северного потока-2" затянулось

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос подчеркивает, что "Газпром" является давним инструментом России в решении масштабных геополитических задач. Тем не менее, отмечает он, есть основания полагать, что этот инструмент в последнее время стал явно барахлить, а целесообразность его мега-проектов – вызывает всё больше вопросов.

"Так, магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море, известный под названием "Северный поток-2", должны были построить еще в 2019 году, – напоминает Олег Белоколос. – Этого не случилось. Более того, СП-2 столкнулся с тремя серьезными проблемами. Первая заключалась в необходимости найти трубоукладчика для завершения строительства (есть основания полагать, что российское судноукладчик не имеет всего необходимого оборудования). Вторая проблема – поиск компании, которая может предоставить страховку, поскольку серьезные игроки на рынке опасаются негативной реакции со стороны США. Согласно недавним сообщениям СМИ, швейцарская компания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода "Северный поток-2". Такое решение принято в компании "из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта". Третьей проблемой является сертификация газопровода. В прессе сообщалось, что норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) раннее отказалась сотрудничать с "Северным потоком-2" под угрозой американских санкций".

Кроме того, из-за пандемии и снижения уровня потребления, на европейском рынке газа уже существует значительный переизбыток предложения газа, отмечает эксперт.

"В последние год-два существенным фактором стали и регулярные поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США. Так что перспективы у амбициозного геополитического российского проекта СП-2 явно не радужные", – считает Олег Белоколос.

"Северный поток-2" остается полем экономической битвы

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко акцентирует, что сегодня строительство "Северного потока – 2" продолжает оставаться полем экономической битвы с геополитическим оттенком.

"Несмотря на выигрышное решение BSH, инициаторы строительства газопровода получили удар в ответ отказом швейцарской страховой компании, сопровождавшей проект, – отмечает эксперт. – Это яркий пример того, что о спокойной достройке и запуске в эксплуатацию можно не мечтать. Тем не менее, как по мне, прогнозы о запуске СП-2 до конца года вполне реализуемы. Хоть более реалистичным вариантом была бы первая половина 2022 года".

По мнению Игоря Чаленко, противодействие строительству несет основное задание заставить вложить в проект дополнительное финансирование в миллиарды долларов. А также – до конца уничтожить репутацию проекта, сделав его максимально токсичным.

"Не стоит забывать и об отсутствии возможности "Газпрома" использовать мощности на 100%. То есть, вместо 55 млрд кубометров газа в год будет доступно лишь 27,5 млрд из-за требований европейской газовой директивы. Тем не менее никуда не делось желание Германии превратить себя в главный газовый хаб ЕС, а также обеспечить прямой импорт из РФ, – говорит эксперт. – Даже с тактическими потерями достройка СП-2 несет для своих акционеров стратегический потенциал. Который, впрочем, может так и остаться теорией".

Игорь Чаленко напоминает, что США постоянно усиливают санкционное давление на подрядчиков проекта. Так, в принятом оборонном бюджете Штатов на этот год прописаны, в частности, новые санкции против СП-2.

"Хотя, – отмечает руководитель Центра анализа и стратегий, – уже следуют сигналы о возможной приостановке соответствующих санкций. Но лишь с условием остановки строительства – для возможности ведения переговоров. На такие условия, я уверен, акционеры проекта не пойдут. Кроме США повлиять на скорость постройки проекта может усиление европейской политики диверсификации поставок природного газа, развитие доли СПГ".

Напомним, вокруг строительства "Северного потока-2" продолжают кипеть страсти: США усилили санкции, приняв новый оборонный бюджет, а Германия пытается эти санкции обойти. Эксперты рассказали "Комментариям", есть ли еще шанс остановить "Северный поток-2".

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