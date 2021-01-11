Остановить «Северный поток-2»: почему судьба газопровода зависит от Джо Байдена

Вокруг строительства "Северного потока-2" продолжают кипеть страсти: США усилили санкции, приняв новый оборонный бюджет, а Германия пытается эти санкции обойти. Эксперты рассказали "Комментариям", есть ли еще шанс остановить "Северный поток-2".



Северный поток-2. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Политика сдерживания "Северного потока-2" усилится

После инаугурации нового президента США, политика сдерживания "Северного потока-2" только усилится. Этому будет способствовать позиция Джозефа Байдена, которую он с 2015 года неоднократно озвучивал во время переговоров с руководством ЕС, и которая в целом описывается двумя словами: "невыгодная сделка". Так считает ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

По его словам, на сегодняшний день не хватает четкого сигнала от европейских партнеров, что внутренняя и внешняя политика Кремля противоречит принципам демократического общества – и поэтому любое сотрудничество будет приостановлено до момента восстановления верховенства права в РФ.

"Отсутствием консолидированной позиции Европейской Комиссии пользуется Германия, – подчеркивает Максим Билявский. – 7 января 2021 года на заседании коалиционного правительства земли Мекленбург-Передняя Померания, был создан "Фонд по защите климата". Через него планируется закупать материалы и оборудование, необходимое для завершения строительства "Северного потока-2". Авторы такого проекта предусматривают, что деятельность Фонда – это вопрос внутренней политики, потому централизация закупок позволит защитить компании от санкций. На самом деле, это не что иное, как маскировка сил тылового обеспечения".

Ведущий эксперт Центра Разумкова отмечает, что о политической ангажированности Фонда говорят три факта.

"Первый – решение поддержали представители партий ХДС и СДПГ, которые лояльно относятся к Ангеле Меркель. Второй – вопрос о создании фонда обсуждался во время антикризисного заседания, где главной темой повестки дня был вопрос противодействия коронавирусной инфекции. Третий – вклад в уставный капитал Фонда составляет более 60 млн евро, из которых только 0,3% были внесены региональными властями, а всё остальное – консорциум Nord Stream-2", – подчеркивает Максим Билявский.

Также вполне очевидно, продолжает он, что союзники РФ в Европе спешат в вопросе завершения строительства трубопровода. И, к сожалению, манипулируют вопросам экологии.

"Пока альтернативная энергетика недостаточно развита, вопрос уменьшения выбросов нужно решать путем увеличения доли природного газа, который должен стать основой для развития "зеленой" генерации, – отмечает эксперт. – Таким образом, новосозданный "супермаркет" является следующим шагом Кремля на газовой шахматной доске – после заявлений о поставках водорода через "Северный поток-2" и действия Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESCA). Последний способствовал выходу компаний из проекта, в частности Allseas – основного трубоукладчика проекта. Также отказалась работать в проекте норвежская DNV GL, что означает возникновение существенных осложнений с диагностикой, испытаниями и сертификацией газопровода".

Максим Билявский констатирует: "По состоянию на начало 2021-го недостроенным остается участок в 150 км, что составляет менее 10% от общей протяженности трубопровода. На другой чаше весов – санкции, которые заблокировали 700 млн евро и охватили не менее 120 компаний, в том числе из 19 европейских стран. Что перевесит, санкции или экспансия – покажет время".

Все зависит от Байдена

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что шанс остановить строительство "Северного потока-2" есть, правда, призрачный.

"Слишком высока степень готовности, слишком много уже вложено в него ресурсов, преимущественно европейских, – поясняет он. – И слишком высока политическая цена, в первую очередь для Германии, которая претендует на гегемонию в Европе. Собственно, именно благодаря политической позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель этот проект и смог продвинуться так далеко. И когда осталось уже совсем ничего до его полной готовности, в преддверии завершения политической карьеры, она не изменит своей личной позиции. Не в ее характере. Да и запомниться в европейской истории лидером, ставшей своеобразным "автором" бесполезной ржавой трубы, проложенной через все Балтийское море, она вряд ли захочет".

Тем не менее, подчеркивает Вадим Трюхан, всё будет зависеть не от госпожи Меркель, и тем более не от президента РФ Владимира Путина, а от 46-го президента США Джо Байдена.

"У Байдена есть выбор – ужесточить и так жесткие санкции против всех причастных к этому проекту, или отпустить ситуацию, списав всё на Трампа. По моему мнению, ответ о дальнейшей судьбе "Северного потока-2" мы получим в течение первых двух месяцев после инаугурации Байдена. Пока этот ответ абсолютно не прогнозируем", – отмечает Вадим Трюхан.

Напомним, эксперты рассказывали порталу "Комментарии", какова вероятность успеха возобновления строительства "Северного потока-2" и какие опасности несет это для Украины.

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