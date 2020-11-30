"Северный поток-2": новые риски для Украины

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором по строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток-2", сообщила 28 ноября о планах возобновить в ближайшие недели строительство остановленной год назад стройки морской магистрали. Поговаривают о том, что Россия может воспользоваться отвлечением США на внутренние дела и ускоренным темпом достроить газопровод. О том, какова вероятность успеха подобного плана и какие опасности несет это для Украины рассказали эксперты.

Строительство газопровода "Северный поток-2"

"Три главных проблемы СП-2"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос обращает внимание, что информацию о скором/очень скором/ударном завершении строительства "Северного потока-2" мы слышим уже как минимум третий год.

"Судя по информации в СМИ, "Северный поток-2" сегодня столкнулся с тремя серьезными проблемами, – подчеркивает эксперт. Первая — необходимость найти трубоукладчик для завершения строительства (есть основания полагать, что российское судно-укладчик не имеет всего необходимого оборудования). Вторая — поиск компании, которая может предоставить страховку, поскольку серьезные игроки на рынке опасаются негативной реакции со стороны США. Третьей проблемой является сертификация газопровода. В прессе сообщают, что норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) раннее отказалась сотрудничать с "Северным потоком-2" под угрозой американских санкций".

Кроме того, отмечает Олег Белоколос, есть данные, что из-за пандемии и относительно теплой зимы на европейском рынке газа уже существует значительный переизбыток предложения газа. Наблюдаются и избыточные запасы газа в хранилищах.

"В последние год-два существенным фактором стали регулярные поставки в Европу сжиженного природного газа (СПГ) из США. Вряд ли ситуация существенно поменяется и в 2021 году. Так что перспективы у амбициозного геополитического российского проекта явно не радужные", – считает эксперт.

Он напоминает, что Администрация Трампа занимала жесткую позицию в вопросе снижения зависимости Европы от российского газа. И предполагает, что реальное отношение новой американской Администрации к России будет определяться ее отношением к СП-2.

"Украине необходимо внимательно отслеживать эту ситуацию. И активизировать свои усилия по увеличению диверсификации поставок энергоносителей, – уверен Олег Белоколос. – Не будут лишними и контакты представителей украинской стороны в Конгрессе США, направленные на усиление санкционного давления на "Северный поток-2". А там, возможно, и появятся дополнительные и весомые аргументы в переговорах с Москвой".

"Больше рисков несет другой трубопровод"

Гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отмечает: "Было объявлено о начале работ только на участке 2,6 км в немецкой эксклюзивной экономической зоне. Этого явно не хватит для завершения всего проекта СП-2".

Сергей Макогон считает, что шансы его завершения в ближайшее время достаточно малы. Особенно после выхода из проекта DNV GL — компании, которая занималась сертификацией СП-2. К тому же, в ближайшее время ожидается принятие дополнительных санкций со стороны США. Они должны дополнительно усложнить реализацию данного проекта.

"Я вижу больше рисков для нас со стороны Турецкого Потока -2 и его продолжений через Болгарию и Сербию. Эти газопроводы активно достраиваются. Недавно сроки запуска были перенесены на начало лета 2021 года. По нашей информации, Газпром уже с октября 2021 планирует начать поставки в Венгрию уже через этот маршрут. Это может привести к потере 10 млрд транзита через Украину в Венгрию, – поясняет Сергей Макогон. – Оператор ГТС проводит активные консультации по данному вопросу. Активная правительственная поддержка по данному вопросу очень необходима".

Как сообщал портал "Комментарии", российский Газпром вывел из структуры своей собственности трубоукладчик Академик Черский. Судно называют единственным трубоукладчиком, который способен завершить строительство Северного-потока-2. Газпром не указал, что владеет Академиком Черским в своем квартальном раскрытии информации, тогда как еще до начала 2020 года он числился в составе ООО "Газпром флот".





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