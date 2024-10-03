Германия выделит 900 тысяч евро украинским аграриям: кто получит помощь

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль провел важные переговоры с Федеральным министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром в рамках международной конференции "Хлеб мира 2024". Основными темами встречи стали поддержка аграрного сектора и противодействие российским атакам на сельское хозяйство. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.



Германия поможет аграриям. Фото: minagro.gov.ua

Коваль подчеркнул важность германской поддержки в евроинтеграционных процессах Украины, а также в развитии мелиорации и орошения. Он также отметил потенциал для создания совместных продуктов с добавленной стоимостью в партнерстве с немецкими компаниями.

Кроме того, во время встречи были обсуждены вопросы украинского аграрного экспорта и борьба с российской дезинформацией. Коваль отметил, что российская пропаганда неправдиво обвиняет Украину в снижении цен на пшеницу в Германии, хотя украинская пшеница составляет всего 1,8% от общего объема импорта ФРГ.

Джем Оздемир озвучил пакет поддержки для аграриев, который включает в себя выделение 900 тыс. евро в виде ваучеров для 1625 сельских хозяйств Одесской и Херсонской областей. Эти средства будут направлены на покупку семян и сельскохозяйственных материалов для весенней посевной кампании.

Оздемир подчеркнул, что аграрный сектор является основой украинской экономики, страдающей от постоянных российских атак. Германия будет продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию и укреплять суверенитет.

Напомним, в сентябре украинским аграриям было начислено 25% компенсации за приобретенную в августе сельхозтехнику и оборудование отечественного производства, что в сумме 98,5 миллиона гривен.

