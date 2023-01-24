Гетманцев назвал главные проблемы бизнеса

Одной из главных преград для увеличения экспорта в Европейский Союз остаются проблемы с инфраструктурой и логистикой. Об этом в соцсети Telegram написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетьманцев, пишут "Комментарии".

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Он отметил, что логистические проблемы "постепенно решаются, но пока медленно".





"Очередь из вагонов на западной границе уменьшилась с 21,2 тысяч на конец декабря до 16 тысяч на конец второй декады января, но согласитесь – это много, — отметил нардеп. -

Каждый четвертый из них – на перегоне Батево-Эперешке (Венгрия), время ожидания – 11 суток".





В среднем вагоны с украинской продукцией простаивают на границе девять дней.





"Если в целом в январе среднесуточное количество вагонов, которые передаются через железнодорожные стыки по сравнению с декабрем, увеличилось на 187 вагонов, однако относительно зерновозов наблюдаем обратную картину, уменьшение на 7% (с 612 вагонов в сутки до 567)", — добавил он.





Гетманцев сообщил, что работа по расширению пропускной способности на границе продолжается. В качестве примера нардеп привел запуск группой Лемтранс нового грузового терминала "Мостиска" расчетной мощностью пять миллионов тонн грузов в год, а также дополнительно зернового терминала на 720 тысяч тонн в год.





"Должны в этом году сделать больше в части открытия новых и расширения существующих пунктов пропуска на государственной границе, как это предусмотрено Планом восстановления Украины", — подчеркнул Даниил Гетьманцев.





Решение проблем с логистикой напрямую влияет на экспортную выручку, кроме того, Украина не может полностью воспользоваться торговыми преференциями. Так, в прошлом году благодаря "экономическому" безвизу (действовавшему до лета, но власть просит международных партнеров его продлить), а также "таможенному" безвизу Украина получила дополнительные возможности для увеличения поставки продукции в Европейский Союз.





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