Гетманцев о борьбе со скрутками: система сопротивляется, но изменения неизбежны

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Станислав Молчанов
Как передает портал "Комментарии", таким образом прокомментировал итоги первой недели начатой операции по борьбе со скрутками и фиктивным НДС Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Даниил Гетманцев. Фото: Liga.net
Так, по словам нардепа, сопротивление объявленной борьбе со скрутками оказывают не только сами скрутчики, но и налоговики вместе с правоохранителями.
При этом Глава профильного комитета Рады в очередной раз обратился к честным налоговикам, которым организаторы схем по уклонению от уплаты НДС угрожают или предлагают взятку.
По убеждению парламентария, такого масштаба операция по борьбе скрутками в государстве проходит впервые, в то время как предыдущие попытки были всего лишь имитацией, чтобы снизить внимание общества к дангому вопросу.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ и разного рода телеграм каналах прошла информация о начале в регионах масштабной операции по борьбе со скрутками и фиктивним НДС. Инициатором и главным "куратором" операции в кулуарах называют Главу налогового комитета Рады Даниила Гетманцева.
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