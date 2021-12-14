Гетманцев о борьбе со скрутками: система сопротивляется, но изменения неизбежны

Как передает портал "Комментарии", таким образом прокомментировал итоги первой недели начатой операции по борьбе со скрутками и фиктивным НДС Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев. Фото: Liga.net

Так, по словам нардепа, сопротивление объявленной борьбе со скрутками оказывают не только сами скрутчики, но и налоговики вместе с правоохранителями.

"Сопротивление оказывают не только и не столько скрутчики, сколько преступники внутри службы! Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем — правоохранители. Они тоже в теме. Как и насколько — общество скоро узнает." — отметил Гетманцев.

При этом Глава профильного комитета Рады в очередной раз обратился к честным налоговикам, которым организаторы схем по уклонению от уплаты НДС угрожают или предлагают взятку.

"Хочу обратиться к честным налоговикам, которых запугивает или пытается подкупить корчащаяся в агонии коррупционная гидра. Смейтесь в лицо и сообщайте нам в Комитет непосредственно. Отреагируем незамедлительно!" — заверил нардеп.

По убеждению парламентария, такого масштаба операция по борьбе скрутками в государстве проходит впервые, в то время как предыдущие попытки были всего лишь имитацией, чтобы снизить внимание общества к дангому вопросу.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ и разного рода телеграм каналах прошла информация о начале в регионах масштабной операции по борьбе со скрутками и фиктивним НДС. Инициатором и главным "куратором" операции в кулуарах называют Главу налогового комитета Рады Даниила Гетманцева.

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