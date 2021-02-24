Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума

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Таисия Ерохина
Минимальный прожиточный минимум в Украине с января 2021 года установлен в размере 2270 грн. Но эта сумма совершенно не соответствует фактическому прожиточному минимуму, который необходим украинцам. Почему так произошло — пояснил в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.
Фото из архива Д. Гетманцева
Гетманцев напомнил, что в 2013 году номинальный налоговый минимум был практически равен фактическому, но в 2015-м — социальные стандарты были заморожены.
По его словам, решить эту проблему можно только в комплексе, развивая экономику.
Так, социальный стандарт — это производная величина от развития экономики. Гетманцев призывает "хорошо всем поработать": прежде всего власти, но и всему бизнесу.
Напомним, Гетманцев сообщил, какая часть украинской экономики находится в тени.
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