Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума

Минимальный прожиточный минимум в Украине с января 2021 года установлен в размере 2270 грн. Но эта сумма совершенно не соответствует фактическому прожиточному минимуму, который необходим украинцам. Почему так произошло — пояснил в интервью изданию "Комментарии" председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Фото из архива Д. Гетманцева

"К сожалению, с 2015 года номинальный прожиточный минимум, который содержится в государственном бюджете, рассчитывается не выходя из фактического прожиточного минимума, а из реальных возможностей по финансированию социальных статей бюджета. То есть это определенная, достаточно условная цифра, которую определяет Министерство финансов ежегодно, и от которой считает социальные выплаты и платежи бюджетникам", — рассказал нардеп.

Гетманцев напомнил, что в 2013 году номинальный налоговый минимум был практически равен фактическому, но в 2015-м — социальные стандарты были заморожены.

"Это было такое политическое решение, которое я считаю просто преступным для наших сограждан. Кроме того, что оно является аморальным — позволило решать проблемы страны за счет наиболее социально незащищенных граждан, оно сдержало развитие нашей экономики, и выйти из этого решения на сегодня за один год — невозможно", — говорит Гетманцев.

По его словам, решить эту проблему можно только в комплексе, развивая экономику.

"Если мы с вами добьемся повышения заработных плат (хочу обратить внимание, что в 2020 году превысили в долларе размер средней заработной платы 2013 года, и это безусловная победа), детинизируем экономику, то сможем повысить социальный стандарт", — уверен эксперт.

Так, социальный стандарт — это производная величина от развития экономики. Гетманцев призывает "хорошо всем поработать": прежде всего власти, но и всему бизнесу.

"Следует отказаться от того "махрового популизма", который за 30 лет довел нашу страну до нищеты, поставив ее в самый низ рейтинга европейских стран по уровню благосостояния", — резюмировал нардеп.

Напомним, Гетманцев сообщил, какая часть украинской экономики находится в тени.

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