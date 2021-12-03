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Украина ежегодно теряет 40 млрд из-за налоговых скруток, покрываемых главой ГФС - СМИ

Журналисты в своих расследованиях заявляют, что Михаил Титарчук может быть причастен к блокированию работы украинских компаний.

сегодня, 18:21
Автор:

Станислав Молчанов
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Нынешний руководитель ГФС, ранее занимавший должность заместителя, может быть причастен к "незаконной деятельности и коррупционным схемам". Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на журналистское расследование.

Украина ежегодно теряет 40 млрд из-за налоговых скруток, покрываемых главой ГФС - СМИ

Журналисты пишут о коррупции ГФС (фото из открытых источников)

По информации журналистов, он может быть причастен к "блокированию налоговых накладных компаний, а также к курированию налогового скручивания", парализующему работу многих предприятий.

"Схема чиновника работает следующим образом: предприятие по надуманным основаниям получает отказ в регистрации налоговых накладных, в связи с чем фактически парализуется его хозяйственная деятельность. После остановки работы предприятия, "посредниками" чиновника выставляются "условия" — заплатить ему 2% от оборота компании. После оплаты данной суммы налоговые накладные успешно разблокируются Департаментом электронных сервисов ГНС", — рассказывает издание.

В качестве примера издание приводит несколько компаний, которые, несмотря на выигранные суды, несколько лет ожидают законную разблокировку налоговых накладных. При этом от работников налоговой нет ответа не только на запросы предприятия, но и на письма исполнительной службы, полученные две недели назад.

Помимо прочего, пишут журналисты, все чаще появляется информация о том, что чиновник "подсел" и на другую достаточно прибыльную тему – "скручивание".

"Благодаря этой схеме, предприятия в налоговых накладных превращают сигареты и тушки кур — в подсолнечное масло, а автомобильные инструменты превращаются в строительно-монтажные работы и покраску металлических конструкций. После "свертки" предприятие оформляет налоговый кредит на миллионы гривен, а ГФС — без вопросов этот кредит выплачивает", — говорится в материале.

"Последние опубликованные расследования дают основания предполагать, что "свертки" привели к потерям бюджета на сумму почти 42 млрд гривен (или $1,5 млрд)", — резюмирует издание.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/ukraina-ezhegodno-teryaet-40-mlrd-iz-za-nalogovyih-skrutok-pokryivaemyih-glavoj-gfs-smi.htm
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