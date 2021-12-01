Глава Госказначейства Татьяна Слюз может распоряжаться бюджетными деньгами, блокируя платежи Миноборы, Минздрава и аграриев

Глава Госказначейства Татьяна Слюз могла стать разработчиком схемы, из-за которой без денег остались Министерство обороны, Минздрав и аграрный бизнес.

Татьяна Слюз - фото из открытых источников

В 2019 году тогдашний премьер Алексей Гончарук подписал поручение №46351/0/1-19, по которому Госказначейство получило право проводить платежи из государственного бюджета избирательно, то есть – буквально как решит сама Слюз.

Пользуясь этим, она могла организовать пул неформальных посредников, к которым бизнес-структуры (поставщики товаров, производители работ и услуг) были вынуждены обращаться, чтобы получить деньги за фактически выполненные договорные обязательства. Проше говоря, чтобы все же получить то, что положено получить по закону.

В период действия упомянутого поручения премьер-министра Алексея Гончарука, объем неосуществленных платежей распорядителей бюджетных средств достиг 17 млрд грн. Среди пострадавших оказались подрядчики Минобороны, "Укравтодора", Министерства здравоохранения и прочих. При том, что ежедневный остаток средств на счетах казначейства составлял около 19 млрд грн, что вполне позволяло провести расчеты бюджетных организаций с их кредиторами.

Именно это блокирование могло стать причиной того, что в начале 2020 года произошла смена правительства. При этом Госказначейству удавалось оставаться в тени. А уже в 2020 году, с новым правительством, Татьяна Слюз могла реализовать способы блокирования дотаций аграрным предприятиям из государственного бюджета, мотивируя это якобы несовершенным порядком осуществление таких расчетов. Фактически аграриев "прокинули" на 1.5 млрд грн.

При этом в 2018-2019 гг расчеты по выплате этих же дотаций проводились казначейством в автоматическом режиме, по этой же нормативной базе. Это может свидетельствовать о коррупционном умысле в блокировании проведения расчетов в 2020 году.

Как отмечало издание "Зеркало недели", медики выступили резко против очередной инициативы, которую разработали в Госказначействе. Так, учреждения коммунальной и частной формы собственности с 2022 года должны сохранять средства, которые им выплатила Национальная служба здоровья (НСЗУ), не на своих счетах, а счетах Госказначейства. То есть, они больше не смогут оперативно перечислять собственные деньги подрядчикам и партнерам. Потому что каждый перевод своих собственных денег нужно будет просить у Госказначейства, а деньги будут зависать на счетах. Из-за этого, прогнозируют медики, отношения с НСЗУ разорвут более частных 80% аптек и амбулаторий, из-за чего украинцы потеряют своих семейных врачей и доступ к бесплатным лекарствам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!