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Главная Новости Бизнес экономика Глава Нацбанка объяснил, почему падает курс гривны
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Глава Нацбанка объяснил, почему падает курс гривны

По словам главы НБУ, паниковать рано

сегодня, 20:40
Автор:

Владимир Лавский
Глава Нацбанка объяснил, почему падает курс гривны

Новоиспеченный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время встречи с журналистами сообщил, что пока рано радикально менять ситуацию на валютном рынке. Слова банкира передает официальный "Экономическая правда". 

"Регулятор последнюю неделю не выходил с интервенциями на международный рынок, потому что котировки курса валют находились в норме. На данный момент мы не видим критических изменений, чтобы Национальный банк начал на их влиять", - сказал Шевченко. 

Также глава НБУ добавил, что 20 июля регулятор готов был выйти на рынок, однако рассчитывал продать валюту по более высокому курсу, нежели тот, который был на время торгов. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в МВФ отреагировали на назначения нового главы НБУПостоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман пожелал Кириллу Шевченко успехов в новой должности в тех реалиях, которые есть в экономике сегодня. Представитель МВФ также отметил эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики, благодаря чему удалось усилить экономику Украины. По его словам, сейчас очень важно сохранить этот вектор движения.


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