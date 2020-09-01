Глава правления «Нафтогаза»: рост цены на газ связан с рыночной тенденцией

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" анонсировала повышение цены на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года. О причинах повышения цен голубое топливо рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на эфир телеканала "Украина-24".



В своем выступлении чиновник ссылается на мировые рыночные тенденции.

Фото: пресс-служба Нафтогаза

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает к зиме - на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции - провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", - отмечает Коболев.

Также глава НАК "Нафтогаз" добавил, что украинский рынок является частью европейского.

"Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет", - подчеркнул Коболев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что "Нафтогаз" поднял цену газа для населения. Природный газ для бытовых клиентов в сентябре стоит в полтора раза выше, чем в августе - на уровне 4,70 грн / куб. м с НДС и без учета стоимости доставки, то есть голубое топливо в сентябре подорожало на 1460 гривен по сравнению с летними месяцами.

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