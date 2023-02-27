Глава "Укрзалізниці" подал в отставку

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подал в отставку. Как сообщают "Комментарии", об этом он написал в своем сообщении в телеграмме.

Голова "Укрзалізниці" пішов

"369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку, — написал Александр Камышин. — По совместному решению с Вице-премьером Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе. Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается #железная_команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше #все_будет_хорошо. Благодарен Президенту Зеленскому и Вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции. Благодарен лучшей в стране #железной_команде, железнодорожникам, и всем, с кем пересекались по работе. Напишу об этом еще отдельно. С гордостью продолжу носить звание одного из #железных_людей".

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В то же время страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет. Стала известна статистика преступлений за прошлый год. Польша же объявила новую инициативу для Украины. Совместно с Еврокомиссией Польша собирается искать украинских детей, которые увезла или похитила Российская Федерация. На временно оккупированных территориях Украины российские представители, кроме пыток местного населения, также похищают детей и вывозят их на территорию РФ. Точное место пребывания и количество вывезенных украинских детей остается неизвестным.

Польша объявила, что совместно с Еврокомиссией будет производить поиск украинских детей. В деятельность группы будут входить следственные действия для сбора доказательств похищения, а также создания механизма действий, который сможет решить проблему. В настоящее время США сообщалось о 6 тыс. украденных украинских детях, однако реальная цифра вероятно гораздо больше.





