Глава Всемирного банка: перспективы на 2022 год неутешительные

О том, что мировая экономика еще больше замедлит свои темпы в 2022 году, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Об этом сообщает издание BBC, передают "Комментарии".

Девид Малпасс. Фото: AFP / Getty Images

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал перспективы мировой экономики в этом году "мрачными". Среди возможных причин он выделил последствия пандемии, инфляции и неравенство в мире.

"Слабые страны будут откатываться дальше и дальше назад. А это создает опасность", — указал Дэвид Малпасс в комментарии BBC.

Во Всемирном банке считают, что уже через год развитые страны вернутся на уровень, находившийся до пандемии.

По словам Дэвида Малпасса, именно состоятельные страны отвечают за инфляционные процессы в мире. В настоящее время правительства многих стран, в первую очередь США, решили поднять кредитные ставки, однако это плохо отразится на более бедных странах. По оценкам Всемирного банка, в 2021 году мировая экономика вышла на самые лучшие показатели со времен Второй мировой войны. Однако нынешняя инфляция является самой высокой от кризиса 2008 года. По расчетам Всемирного банка, замедления почувствуют такие страны как США – с 5,6% до 3,7%, Китай затормозит в развитии с 8% до 5,1%. Европейская экономика упадет на один процент – с 5,2% до 4,2%.

Напомним, что касается Украины, рост экономики в бюджете на 2022 год заложен на уровне 3,8% при инфляции в 6,2%. Однако эксперты предупреждают, что рост цен может быть больше 10%, а цены на продукты вырастут еще на 20%.

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