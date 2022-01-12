logo

BTC/USD

43304.17

ETH/USD

3309.62

LTC/USD

135.00

USD/UAH

27.84

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Глава Всемирного банка: перспективы на 2022 год неутешительные
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава Всемирного банка: перспективы на 2022 год неутешительные

По прогнозам Всемирного банка, рост глобальной экономики в этом году замедлится до 4,1% с 5,5%

сегодня, 13:45
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

О том, что мировая экономика еще больше замедлит свои темпы в 2022 году, заявил глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Об этом сообщает издание BBC, передают "Комментарии".

Глава Всемирного банка: перспективы на 2022 год неутешительные

Девид Малпасс. Фото: AFP / Getty Images

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс назвал перспективы мировой экономики в этом году "мрачными". Среди возможных причин он выделил последствия пандемии, инфляции и неравенство в мире.

"Слабые страны будут откатываться дальше и дальше назад. А это создает опасность", — указал Дэвид Малпасс в комментарии BBC.

Во Всемирном банке считают, что уже через год развитые страны вернутся на уровень, находившийся до пандемии.

По словам Дэвида Малпасса, именно состоятельные страны отвечают за инфляционные процессы в мире. В настоящее время правительства многих стран, в первую очередь США, решили поднять кредитные ставки, однако это плохо отразится на более бедных странах.

По оценкам Всемирного банка, в 2021 году мировая экономика вышла на самые лучшие показатели со времен Второй мировой войны. Однако нынешняя инфляция является самой высокой от кризиса 2008 года.

По расчетам Всемирного банка, замедления почувствуют такие страны как США – с 5,6% до 3,7%, Китай затормозит в развитии с 8% до 5,1%. Европейская экономика упадет на один процент – с 5,2% до 4,2%.

Напомним, что касается Украины, рост экономики в бюджете на 2022 год заложен на уровне 3,8% при инфляции в 6,2%. Однако эксперты предупреждают, что рост цен может быть больше 10%, а цены на продукты вырастут еще на 20%.

Читайте также: Китай проваливается в долговую яму: как это повлияет на мировую экономику.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-59962872
Теги:
comments

Обсуждения

Serg

сегодня, 14:10

Глава Всемирного банка: перспективы на 2022 год не утишительные не утешительные - проверочное слово - утешить. Исправьте ошибку.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!