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Китай проваливается в долговую яму: как это повлияет на мировую экономику

Долг Китая в начале 2022 года зафиксирован на отметке в 40 трлн долларов

сегодня, 11:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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40 триллионов долларов – долг Китайской народной республики на сегодня. Две третьи этой суммы позаимствовали компании. Такие суммы кредитов не набрали даже в США, сообщают эксперты издания "Экономическая правда".

Китай проваливается в долговую яму: как это повлияет на мировую экономику

Долг Китая 40 триллионов долларов. Фото из открытых источников

"Вследствие долгового кризиса Китай не откатится к уровню африканских стран, а тем более не прекратит своего существования. Страна до сих пор имеет развитые цепи поставок, относительно дешевую рабочую силу. Однако экономические проблемы и конфронтация с США стимулируют коммунистическую партию прибегать к более жестким мерам и еще больше закрываться", — считает обозреватель издания Богдан Мирошниченко.
Масштабы размера кредитов Китая сейчас превысили Соединенные Штаты Америки. Китай мог себе позволить такую кредитную историю раньше, поскольку рост ВВП составил ежегодно 8-12%. Но сейчас экономика КНР пошла на замедление, говорят эксперты, поэтому рефинансировать предыдущие кредиты становится сложнее. По прогнозам экономистов, к 2026 году рост ВВП Китая упадет до 3-4%.

Кредитная яма под Китаем начала образовываться в период кризиса 2007-2008 годов. Тогда Поднебесная пошла другим путем, чем Запад, и сделала ставку на банковское кредитование. Компании начали все больше погружаться в долги, а пандемия Covid еще больше усугубила их положение. Развилась система теневого кредитования, усложнившая экономическое положение.

В настоящее время Китай ищет пути выхода из ситуации. Власти ограничивают доступ к акциям и ценным бумагам своих IT-компаний на американских биржах и отпугивают инвесторов из-за рубежа жесткими правилами. Поэтому IT-компании даже вынуждены сокращать штат работников.

Закрываясь от мира, Китай дает шанс развивающимся странам. Например, Турции, которая в 2022 году планирует увеличивать экспорт не дорогой продукции собственного производства.

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Источник: https://www.epravda.com.ua/publications/2022/01/11/681284/
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