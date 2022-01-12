Китай проваливается в долговую яму: как это повлияет на мировую экономику

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Людмила Слободенюк
40 триллионов долларов – долг Китайской народной республики на сегодня. Две третьи этой суммы позаимствовали компании. Такие суммы кредитов не набрали даже в США, сообщают эксперты издания "Экономическая правда".
Долг Китая 40 триллионов долларов. Фото из открытых источников
Кредитная яма под Китаем начала образовываться в период кризиса 2007-2008 годов. Тогда Поднебесная пошла другим путем, чем Запад, и сделала ставку на банковское кредитование. Компании начали все больше погружаться в долги, а пандемия Covid еще больше усугубила их положение. Развилась система теневого кредитования, усложнившая экономическое положение.
В настоящее время Китай ищет пути выхода из ситуации. Власти ограничивают доступ к акциям и ценным бумагам своих IT-компаний на американских биржах и отпугивают инвесторов из-за рубежа жесткими правилами. Поэтому IT-компании даже вынуждены сокращать штат работников.
Закрываясь от мира, Китай дает шанс развивающимся странам. Например, Турции, которая в 2022 году планирует увеличивать экспорт не дорогой продукции собственного производства.
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