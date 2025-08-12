logo

BTC/USD

119170

ETH/USD

4402.73

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Главный продукт украинцев стремительно подорожает уже осенью
commentss НОВОСТИ Все новости

Главный продукт украинцев стремительно подорожает уже осенью

Цены на хлеб вырастут из-за горючего и обстрелов заводов

12 августа 2025, 16:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наверное, в Украине не найдется магазина или супермаркета без полок с хлебом. Но украинцев уже этой осенью ждут не очень оптимистичные новости – стоимость хлеба в ближайшее время может подпрыгнуть до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

Главный продукт украинцев стремительно подорожает уже осенью

Цены на хлеб. Фото: из открытых источников

Такими прогнозами поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, даже несмотря на то, что Украина имеет собственное производство пшеницы и необходимые мощности для выпечки хлеба, стоимость готового продукта в значительной степени зависит от цены на топливо.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Ус.

Экономист считает, что буханка пшеничного хлеба может подорожать до 55 гривен. Это не скачок в два раза, но достаточно ощутимое повышение для домохозяйств, которые и так сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно специалист отметил, что форс-мажорные обстоятельства, в частности разрушение хлебозаводов из-за ракетных ударов, могут спровоцировать дополнительный дефицит продукции и более стремительный рост цен. 

"Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений... Конечно, через месяц-два мы проверим это", – отметил эксперт. 

По данным ресурса Минфин, на начало августа 2025 года: 450 г батона "Румянец" нарезного стоит 27,90 грн; упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99-44,72 грн; 300 г ржаного "Бородинского" в среднем – 44,90 грн. Таким образом, прогнозируемая цена в 55 грн за буханку может означать повышение на 20-25% в среднем. 

Читайте также на портале "Комментарии" — цены на бензин в РФ бьют рекорды: что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtube.com/live/ehm98VKGLSA?feature=share
Теги:

Новости

Все новости