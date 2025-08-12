Главный продукт украинцев стремительно подорожает уже осенью

Наверное, в Украине не найдется магазина или супермаркета без полок с хлебом. Но украинцев уже этой осенью ждут не очень оптимистичные новости – стоимость хлеба в ближайшее время может подпрыгнуть до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

Цены на хлеб. Фото: из открытых источников

Такими прогнозами поделился главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, даже несмотря на то, что Украина имеет собственное производство пшеницы и необходимые мощности для выпечки хлеба, стоимость готового продукта в значительной степени зависит от цены на топливо.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Ус.

Экономист считает, что буханка пшеничного хлеба может подорожать до 55 гривен. Это не скачок в два раза, но достаточно ощутимое повышение для домохозяйств, которые и так сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно специалист отметил, что форс-мажорные обстоятельства, в частности разрушение хлебозаводов из-за ракетных ударов, могут спровоцировать дополнительный дефицит продукции и более стремительный рост цен.

"Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений... Конечно, через месяц-два мы проверим это", – отметил эксперт.

По данным ресурса Минфин, на начало августа 2025 года: 450 г батона "Румянец" нарезного стоит 27,90 грн; упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99-44,72 грн; 300 г ржаного "Бородинского" в среднем – 44,90 грн. Таким образом, прогнозируемая цена в 55 грн за буханку может означать повышение на 20-25% в среднем.

