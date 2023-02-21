Главный вагнеровец пополнил состояние $250 миллионами на месторождениях Африки и Азии

Санкции США и пребывание в розыске ФБР не помешали главному вагнеровцу зарабатывать ренту в таких странах, как Судан и Сирия. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на расследование Financial Times.



Евгения Пригожин. Фото: https://news.liga.net/





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Как известно, наемников "Вагнер" обвиняют в убийствах, пытках и изнасилованиях почти в каждой стране, где работала эта компания.





Как пишет СМИ, в 2018 году США ввели санкции против подконтрольной Пригожину Evro Polis, получившей концессии от президента Сирии Башара Асада в обмен на то, что наемники "Вагнера" освобождали нефтяные месторождения от ИГИЛ во время гражданской войны в стране.





"Отчетность Evro Polis показывает, что санкции оказали ограниченное влияние на ее деятельность: в 2020 году компания продолжала генерировать продажи на сумму 134 млн долларов, а чистая прибыль в том году составила 90 млн долларов", — пишет издание.





При этом за два месяца до вторжения России в Украину компания имела 92 млн "зеленых" наличными на своем балансе.





Это не единственная компания Евгения Пригожина, которой санкции не мешают работать. Например, M Invest, специализирующаяся на добыче золота в Судане, несмотря на ограничение правительства Соединенных Штатов в 2020-м, в 2021-м заработала 2,6 млн долларов.





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