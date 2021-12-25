Google и Meta (Facebook) готовят новогодний сюрприз: нововведение коснется украинских рекламодателей

С 1 января 2022 года Google и Meta (Facebook) будут собирать с украинских рекламодателей НДС. Как сообщает glavcom.ua, речь идет о тех, кто зарегистрирован в Украине, и которые рассчитываются за рекламные услуги кредитной картой. А также имеют налоговый статус "Физическое лицо" или "Частный предприниматель", и при этом не зарегистрированы как плательщик НДС.

Google и Meta (Facebook) - фото из karpat.in.ua

Google

В компании Google анонсировали, что размер налога будет составлять 20%. Нововведение не повлияет на клиентов со статусом "Юридическое лицо". Добавить или обновить свой налоговый статус в аккаунте Google Ads можно один раз, напомнили в компании.

Facebook

Facebook также вводит налогообложение для украинцев с 1 января 2022 года и начнет взимать 20% НДС с продаж рекламы всем рекламодателям в Украине. Это коснется всех, у кого страна бизнес- или персонального адреса установлена как "Украина", и кто не подтвердил, что является зарегистрированным юридическим лицом или частным предпринимателем, и сами добавили номер плательщика НДС в свою рекламную учетную запись Facebook. НДС будет добавляться к счетам за рекламу автоматически по ставке 20%.

Украинских пользователей о таком нововведении оповестили в специальных письмах на электронную почту.

"На выполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы. Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени, зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса, вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", – говорится в письме от Google

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что с 1 января 2022 года изменится тариф на распределение газа для украинцев.





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