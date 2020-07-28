Госдолг Украины за месяц вырос на 3,5%

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Татьяна Веремеева
Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года
вырос на 2,7% в гривне – до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на
3,5%, до 85,01 млрд долл., сообщило Министерство финансов во вторник. Об этом
пишет "Интерфакс-Украина".
"В течение июня-2020 сумма государственного и
гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте
на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,89 млрд долл.", – сообщил
Минфин.
Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением
нацвалюты в том месяце до 26,69 грн за доллар (на сегодня 27,76 грн за доллар),
в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69
грн за доллар, заметно девальвировала.
В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины
в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом
эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или 65 млн долл.
Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины
возрос на $2,16 млрд – до 51,12 млрд долл., в том числе в июне – на 2,16 млрд
долл.
Как сообщалось, в июне Украина получила первый транш от
МВФ по программе stand by на 2,076 млрд долл. и связанное с ним финансирование
от ЕС в размере 500 млн евро.
Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник, 27 июля, мировые
цены на золото впервые перевалили за 1940 долларов за тройскую
унцию.
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