Госдолг Украины за месяц вырос на 3,5%

Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне – до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до 85,01 млрд долл., сообщило Министерство финансов во вторник. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"В течение июня-2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,89 млрд долл.", – сообщил Минфин.

Меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн за доллар (на сегодня 27,76 грн за доллар), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн за доллар, заметно девальвировала.

В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или 65 млн долл.

Минфин уточнил, что с начала года внешний госдолг Украины возрос на $2,16 млрд – до 51,12 млрд долл., в том числе в июне – на 2,16 млрд долл.

Как сообщалось, в июне Украина получила первый транш от МВФ по программе stand by на 2,076 млрд долл. и связанное с ним финансирование от ЕС в размере 500 млн евро.

Ранее "Комментарии" писали, что в понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые перевалили за 1940 долларов за тройскую унцию.

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