Государственные гранты на развитие бизнеса: кто сможет подать заявки

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Правительство объявило о введении государственных грантов для предпринимателей в рамках программы "еРабота". В Украине будут действовать шесть грантовых программ для предприятий, в том числе по переработке сырья. Например, изготовление товаров из дерева, из продуктов питания, металла, изготовление строительных материалов, переработка вторсырья и другие.

Всего будет действовать три разных программы грантов для бизнесменов, планирующих создать новое производство и выполнить определенные условия. Суммы грантов будут разными, максимально – восемь миллионов гривен. Об этом сообщил премьер на заседании правительства 24 июня. В настоящее время приняты документы Кабмином для реализации программы "еРабота".



Предприниматели смогут за гранты купить новое оборудование, арендовать помещения для цехов, закупить материалы и потом уже приступить к производству. Среди условий, которые должны быть выполнены, — создание более 25 рабочих мест и уплата налогов.

Подав заявку, предприниматели должны предложить свой бизнес-план. Первые участники грантовых программ должны вложить не менее 30% собственных денег в проект или производство.

Подробная информация и функция подачи заявок появятся в Дии. Среди грантовых программ – поддержка микробизнеса до 250 тыс. грн, аграриев, фермерства (сады, виноградники, теплицы) – от 300 тыс. до 5-7 млн грн, ИТ-сферы, стартапов, перерабатывающей промышленности. В каждой из программ определен денежный размер грантов.

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