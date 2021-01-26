Государственные заказы в Украине: почему важно поддерживать отечественных производителей

"Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему в Украине важно лоббировать отечественных производителей, как это происходит в Украине и мире, а также – что и как можно улучшить в этом направлении.



Госзаказы в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Протекционизм в мире и в Украине

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины, кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин подчеркивает, что в последние годы протекционизм в мировой торговли усилился. А пандемия привела к еще большему закрытию внутренних рынков и борьбе каждого государства за своего производителя.

"Украина в этом плане очень отстает, – говорит Александр Шубин. – Мы слабо защищаем свой внутренний рынок, используя торговые расследования и меры, которые по их результатам можно применить. Речь об антидемпинговых, антисубсидионных, компенсационных специальных мерах защиты. Когда разрешено применять более высокие, чем обычно, пошлины".

Точно также слабо, по словам эксперта, Украина борется за своих производителей на внутреннем рынке. В том числе, почти не использует должным образом публичные государственные ресурсы – госзаказ, заказ с использованием средств общин, средства госпредприятий.

"Одна из проблем украинской экономики – отсутствие финансового ресурса. Но случилось так, что мы быстро и активно присоединились к ряду международных соглашений, которые максимального либерализовали все рынки. В том числе, рынок публичных закупок. Украина чуть ли не единственная страна, которая без купюр и ограничений присоединилась к глобальному договору ВТО о публичных закупках. Мы пустили на свой внутренний рынок, надеясь, что будут пускать и нас. Но без специальной финансовой и государственной поддержки украинские производители – одни из слабейших", – поясняет Александр Шубин.

Между тем, правительства других стран предоставляют максимальные преференции для национальных производителей на внутреннем рынке, подчеркивает эксперт. Это и пример с программой "Buy American" (появилась информация, что 46-й президент США Джо Байден собирается подписать ужесточить закон 1933 года "Buy American", согласно которому правительство, закупая товары, должно отдавать предпочтение американским производителям, – ред.). И директива ЕС от 2014 года о публичном заказе, которая позволяет сводить ценовой фактор к минимуму, используя другие причины для выбора отечественного поставщика.

"Речь, к примеру, о сроке службы товаров на рынке. Отечественный товар будет обслуживаться за счет отечественных запчастей. И в конце службы утилизироваться отечественным производителем, – поясняет Александр Шубин. – Так – стратегически – мыслить весь мир. А мы – лишь бы дешевле… Безусловно, импортный продукт при поддержке своих государств будет дешевле, чем украинский. Но делая ставку на импорт, мы не создаем рабочие места. Важным мотивом оказания преференций при госзакупках национальным производителям является то, что средства оборачиваются в экономике несколько раз. Производится товар, выплачивается зарплата, работник идет с ней в магазин, покупает что-то, происходит выплата налогов… Именно так создается продукт с добавочной стоимостью. Так государство развивается, конкурирует, направляет средства на поддержку товаров на экспортном рынке".

Эксперт отмечает, что сейчас в Верховной Раде ко второму чтению готовят законопроект о локализации. Суть в том, что в определенных случаях, при изготовлении определенной продукции, будут преференции. Условие – чтобы было достаточно высокий уровень местной составляющей.

"В первом чтении речь шла о примерно 50%, сейчас корректируется, – говорит Александр Шубин. – Так вот, этот важнейший для поддержки отечественного производителя законопроект погребли под количество поправок. Причем таких, что сводят его идею на нет. А нам важно, чтобы товар, созданный в Украине, имел преимущество при проведении публичных закупок перед импортным предложением. Те же украинские локомотивы используют украинские запчасти, идеально подходят под стандарты наших дорог. Это и рабочие места, и многое другое. Уверен, что нам следует активно заниматься разумным, разрешенным, принятым во всем мире национальным протекционизмом. Именно это – инвестиции в будущее. Именно так можно добиться того, чтобы импортные компании не засыпали нас своим товаров, а вынуждены были создавать производства на нашей территории, вводить сюда технологии, финансовый ресурс".

Национальные интересы – прежде всего

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко согласен с тем, что развитие и наращивание собственной промышленности – это один из главных национальных интересов любого государства в мире. А поддержка отечественной промышленности – одна из приоритетных задач. Однако, считает он, попытки стимулировать развитие отечественной промышленности через протекционизм в государственных закупках не совсем правильный путь.

"Ведь за этим скрываются огромные коррупционные риски, – поясняет Александр Вовченко. – Для любых торгов решающее значение имеет соотношение качества и цены, а не происхождение товара. И свободная конкуренция в этом контексте играет первую скрипку".

По мнению эксперта, для стимулирования развития отечественной промышленности, которая смогла достойно конкурировать как на внутреннем, так и на международных рынках, нужно инвестировать в нее, предоставлять доступные кредиты, снижать налоговую нагрузку и т.д.

"Что Украине нужно лоббировать – так это свой собственный экспорт, продукцию, которая уже зарекомендовала себя на внешних рынках, – продолжает Александр Вовченко. – Продвигать качественные украинские товары и услуги в мире, наращивать свой потенциал, свои экономический вес и имидж. И, конечно, прикладывать максимальные усилия для производства в Украине уникальных товаров, которые бы пользовались спросом во всем мире".

Напомним, ответственных за госзакупки в Украине проверят на детекторе лжи.

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