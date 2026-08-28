Государство влило миллиарды в бизнес: сколько предпринимателей получили деньги и сколько рабочих мест это дало

Украинский бизнес в 2025 году и начале 2026-го получил государственную поддержку по нескольким ключевым направлениям. Наиболее масштабной по количеству положительных решений стала программа микрогрантов на создание или развитие собственного дела.

Підтримка бізнесу в Україні

Как сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии", в течение 2025 года было принято 10 269 положительных решений по предоставлению микрогрантов. Их общая сумма составила 2,7 млрд. гривен. В рамках этих проектов планировалось создать 16,4 тысяч новых рабочих мест, из которых фактически уже создано 15,9 тысяч. С начала 2026 года принято еще 7423 положительных решения на 2,4 млрд гривен с планом создать 11,4 тысячи рабочих мест.

Отдельное направление – поддержка ветеранов и членов их семей. В 2025 году государство согласовало 1529 грантов на общую сумму 737 млн гривен. По этим проектам предполагалось создание 3 тысяч рабочих мест, фактически было создано 2,8 тысяч. С начала 2026 года ветераны и их семьи получили 910 положительных решений на 429 млн гривен, что предполагает создание еще 1,7 тысяч рабочих мест.

Значительные средства направлялись и на развитие перерабатывающей промышленности. В 2025 году гранты согласовали для 494 субъектов хозяйствования на 2,506 млрд. гривен. Потенциально это должно обеспечить создание 2,5 тысяч рабочих мест. С начала 2026 года поддержку согласовали еще для 197 получателей на 1,092 млрд. гривен, с потенциалом создания 985 рабочих мест.

Еще одно направление – компенсация стоимости украинской техники и оборудования. В 2025 году по программе 15% компенсации поддержку получили 152 предприятия. С начала 2026 г. таких предприятий уже 92.

Больше всего получателей среди компенсационных программ пришлось на аграрный сектор. В 2025 году 5181 предприятие приобрело отечественную сельскохозяйственную технику и оборудование с государственной компенсацией. С начала 2026 года программой уже воспользовались 3575 сельхозтоваропроизводителей. Общая сумма компенсаций за эти два периода измеряется миллиардами гривен.

В то же время государство продолжает вкладывать средства и в индустриальные парки. В 2025 году поддержку получили 13 парков для реализации 22 инфраструктурных проектов на 697,8 млн. гривен. С начала 2026 года принято решение о четырех проектах на 152,6 млн гривен. По состоянию на первый квартал 2026 года в индустриальных парках обеспечено 4712 рабочих мест.

Таким образом, больше всего получателей государственной поддержки обеспечивают программы микрогрантов и компенсации за приобретение украинской агротехники. В то же время, поддержка постепенно смещается не только в сторону количества получателей, но и в развитие перерабатывающей промышленности, ветеранского предпринимательства и производственной инфраструктуры. От того, насколько заявленные тысячи новых рабочих мест станут фактическими, будет зависеть реальная эффективность этих миллиардных государственных вливаний.

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