Держава влила мільярди в бізнес: скільки підприємців отримали гроші та скільки робочих місць це дало

Український бізнес у 2025 році та на початку 2026-го отримав державну підтримку за кількома ключовими напрямами. Наймасштабнішою за кількістю позитивних рішень стала програма мікрогрантів на створення або розвиток власної справи.

Підтримка бізнесу в Україні

Як повідомило Міністерство економіки та довкілля України у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі", протягом 2025 року було ухвалено 10 269 позитивних рішень щодо надання мікрогрантів. Їхня загальна сума становила 2,7 млрд гривень. У межах цих проєктів планувалося створити 16,4 тисячі нових робочих місць, із яких фактично вже створено 15,9 тисячі. З початку 2026 року ухвалено ще 7 423 позитивні рішення на 2,4 млрд гривень із планом створити 11,4 тисячі робочих місць.

Окремий напрямок – підтримка ветеранів та членів їхніх сімей. У 2025 році держава погодила 1 529 грантів на загальну суму 737 млн гривень. За цими проєктами передбачалося створення 3 тисяч робочих місць, фактично було створено 2,8 тисячі. З початку 2026 року ветерани та їхні родини отримали 910 позитивних рішень на 429 млн гривень, що передбачають створення ще 1,7 тисячі робочих місць.

Значні кошти спрямовувалися і на розвиток переробної промисловості. У 2025 році гранти погодили для 494 суб’єктів господарювання на 2,506 млрд гривень. Потенційно це має забезпечити створення 2,5 тисячі робочих місць. Від початку 2026 року підтримку погодили ще для 197 отримувачів на 1,092 млрд гривень, із потенціалом створення 985 робочих місць.

Ще один напрямок – компенсація вартості української техніки та обладнання. У 2025 році за програмою 15% компенсації підтримку отримали 152 підприємства. З початку 2026 року таких підприємств уже 92.

Найбільше отримувачів серед компенсаційних програм припало на аграрний сектор. У 2025 році 5 181 підприємство придбало вітчизняну сільськогосподарську техніку та обладнання із державною компенсацією. З початку 2026 року програмою вже скористалися 3 575 сільгосптоваровиробників. Загальна сума компенсацій за ці два періоди вимірюється мільярдами гривень.

Водночас держава продовжує вкладати кошти й в індустріальні парки. У 2025 році підтримку отримали 13 парків для реалізації 22 інфраструктурних проєктів на 697,8 млн гривень. З початку 2026 року ухвалено рішення щодо чотирьох проєктів на 152,6 млн гривень. Станом на перший квартал 2026 року в індустріальних парках забезпечено 4 712 робочих місць.

Таким чином, найбільшу кількість отримувачів державної підтримки забезпечують програми мікрогрантів та компенсації за придбання української агротехніки. Водночас підтримка поступово зміщується не лише у бік кількості отримувачів, а й у розвиток переробної промисловості, ветеранського підприємництва та виробничої інфраструктури. Від того, наскільки заявлені тисячі нових робочих місць стануть фактичними, залежатиме реальна ефективність цих мільярдних державних вливань.

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