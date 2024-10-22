Грант для молодежи: как получить до 150 тысяч гривен на собственный бизнес через "Дія"

Молодые предприниматели Украины получили уникальную возможность запустить свое дело посредством грантовой поддержки от государства. Через портал "Дія" можно подать заявку на получение гранта до 150 тысяч гривен, если вам до 25 лет. Программа направлена на стимулирование предпринимательской активности среди молодежи, что позволяет начать бизнес и не требует создания рабочих мест. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Приложение "Дія". Фото из открытых источников

Как получить грант на собственное дело

Молодые люди до 25 лет уже имеют возможность подавать заявки на гранты до 150 тысяч гривен для открытия бизнеса в рамках государственной программы "Собственное Дело". Эта услуга доступна на портале "Дія".

"Создаем условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои бизнес-идеи. Гранты для молодежи в рамках программы "Собственное Дело" уже доступны через портал "Дія". Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн. на свой бизнес. Грант для молодежи не требует создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения о выделении гранта, только необходимо открыть ФЛП", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Процесс подачи заявки максимально прост – нужно зайти на портал "Дія" в раздел "Грант на собственное дело" и заполнить необходимую информацию онлайн.

Через три года предприниматели, получившие грант, будут иметь возможность подать заявку на новый грант до 250 тысяч гривен, но при создании по меньшей мере двух рабочих мест.

Программа "Собственное Дело" успешно действует уже более двух лет. За это время предприниматели получили более 20 тысяч грантов на общую сумму около 5 миллиардов гривен.

Дополнительная информация

Программа "Собственное Дело" позволяет получить микрогрант от 50 до 250 тысяч гривен. Эти средства можно использовать на закупку оборудования, материалов, лизинга или аренды помещения. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и новички. Сумма гранта более 75 тысяч гривен требует создания 1-2 рабочих мест в зависимости от размера финансирования.

Заявки на получение гранта подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом, а администрирует программу Государственная служба занятости.

Программа является частью правительственного проекта "єРабота", направленного на развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест в Украине.