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Хакеры из Anonymous дали 48 часов, чтобы компании покинули рынок России

Также хакеры призвали бойкотировать продукцию Nestle

сегодня, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители хакерской группировки Anonymous призвали сетевые компании остановить свою работу и покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом информируют хакеры в своем твите.

Хакеры из Anonymous дали 48 часов, чтобы компании покинули рынок России

Хакеры дали 48 часов компаниям (фото из открытых источников)

Как отметили украинские анонимные хакеры, они обращаются ко всем представителям компаний, еще работающих в России и уплачивающих налоги на нужды бюджета преступного кремлевского режима.

"Выйдите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и выход из России, иначе вы попадете под наш прицел", – предупредили представители анонимной группировки.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что целью хакеров стала 41 компания, их логотипы они разместили на своем фото.

"Известное хакерское объединение Anonymous дало компаниям, работающим в РФ 48 часов, чтобы заявить позицию. Иначе они станут их целью. На фото логотип 41 компании",- заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российскую соцсеть "ВКонтакте" сломали и опубликовали обращение к россиянам. Российская социальная сеть "ВКонтакте" сломана, а ее пользователи получили реальную информацию о вторжении РФ в Украину. В информации, которую прислали россиянам, говорится, что именно РФ начала военное вторжение на украинскую территорию, в то же время, государство-агрессорка имеет немало проблем и в конечном итоге все закончится дефолтом. Пользователей этой социальной сети призывают идти на протесты, пока война уже не пришла в их дом. В Украине также отреагировали на взлом "ВКонтакте". Да, политик Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале предложил в России вообще отключить Интернет.





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Источник: https://twitter.com/YourAnonTV/status/1505679705797713927?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505679705797713927%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fukrayina%2Fhakeri-z-anonymous-dali-48-godin-merezhevim-kompaniyam-na-
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