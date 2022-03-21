Хакеры из Anonymous дали 48 часов, чтобы компании покинули рынок России

Представители хакерской группировки Anonymous призвали сетевые компании остановить свою работу и покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом информируют хакеры в своем твите.

Хакеры дали 48 часов компаниям (фото из открытых источников)

Как отметили украинские анонимные хакеры, они обращаются ко всем представителям компаний, еще работающих в России и уплачивающих налоги на нужды бюджета преступного кремлевского режима.

"Выйдите из России! Мы даем вам 48 часов на размышления и выход из России, иначе вы попадете под наш прицел", – предупредили представители анонимной группировки.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что целью хакеров стала 41 компания, их логотипы они разместили на своем фото.

"Известное хакерское объединение Anonymous дало компаниям, работающим в РФ 48 часов, чтобы заявить позицию. Иначе они станут их целью. На фото логотип 41 компании",- заявил политик.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российскую соцсеть "ВКонтакте" сломали и опубликовали обращение к россиянам. Российская социальная сеть "ВКонтакте" сломана, а ее пользователи получили реальную информацию о вторжении РФ в Украину. В информации, которую прислали россиянам, говорится, что именно РФ начала военное вторжение на украинскую территорию, в то же время, государство-агрессорка имеет немало проблем и в конечном итоге все закончится дефолтом. Пользователей этой социальной сети призывают идти на протесты, пока война уже не пришла в их дом. В Украине также отреагировали на взлом "ВКонтакте". Да, политик Алексей Гончаренко в своем Телеграмм-канале предложил в России вообще отключить Интернет.









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