Холодный мир с ДТЭК: почему государство не мешает Ахметову в его энергоиграх

В годы войны энергетика стала одной из важнейших критических отраслей, тем более в случае постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре. Если государство собирается ремонтировать эти объекты, не нужно ли их национализировать, в частности, одного из лидеров рынка – компанию Рината Ахметова ДТЭК.



Ринат Ахметов. Фото из открытых источников

Правительство подняло тарифы на электроэнергию для населения, мотивируя это сложной ситуацией и потребностью в ремонте энергосистемы Украины. От такой ситуации может выиграть самый богатый украинец Ринат Ахметов и его компания ДТЭК.

Например, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что государство не должно тратить средства на ремонт частных компаний, в том числе и ДТЭК. По его словам, Украине следует национализировать такие предприятия и после этого вкладывать в них средства.

Подобного мнения придерживается эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко, который считает, что "государство уже давно должно было это сделать", имея в виду национализацию ДТЭК.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник указывает на значительное влияние Рината Аметова в украинской экономе и сложность государства для его "уничтожения".

"Ринат Ахметов активно "шел" на Запад, его лоббисты представлены на разных уровнях в США, ЕС и с ним сложно бороться. В конце концов, отказался от политических амбиций и не поддерживает явно каких-либо политических проектов. То есть причин бороться с ним стало меньше, у него есть поддержка части западных партнеров и влияние внутри страны", – говорит Бортник.

По словам Бортника, вероятно у Ахметова есть с президентом какой-то "холодный мир".

Основатель Общественной организации "Союз потребителей коммунальных услуг Украины" Олег Попенко указывает, что национализация частных компаний может усугубить ситуацию, ведь государство не всегда эффективно руководит в сфере энергетики.

"Национализация же имеет две стороны – с одной стороны – это наличие определенной монополии, а с другой – власть показала себя не лучшим управленцем в энергетике", – говорит Попенко.

Вместе с тем, Попенко также указал на выгоды для ДТЭК от повышения тарифов. По его словам, Украина имеет долги на около 25 млрд гривен перед зеленой энергетикой, а большинство этих денег должны именно компании ДТЭК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, поддерживают ли украинцы повышение цены на электричество ради стабильности энергосистемы.

Также "Комментарии" писали, что компании, связанные с Ринатом Ахметовым, продолжают богатеть несмотря на войну.