Худшие последствия пандемии коронавируса еще впереди, – ООН

Независимый эксперт Организации Объединенных Наций (ООН) по проблемам нищеты Оливье де Шуттер предупреждает, что наихудшие последствия пандемии коронавируса для экономики еще впереди и что меры, принимаемые правительствами для защиты людей до сих пор, были недостаточными. Об этом пишет The Guardian.



По словам Оливье де Шуттера, в системе социальной защиты полно пробелов. К тому же, текущие меры, как правило, краткосрочны, финансирование недостаточное, и многие люди неизбежно окажутся в подвешенном состоянии.

Его послание было адресовано мировым лидерам, собравшимся в этом месяце на Генеральную Ассамблею ООН. Он призвал их предпринять более решительные шаги по искоренению нищеты и сокращению неравенства, говорится в заявлении ООН, опубликованном в пятницу.

Де Шуттер предупредил, что еще 176 миллионов человек во всем мире могут впасть в нищету, причем в качестве базового уровня бедности будет использоваться 3,2 доллара в день. По его словам, несмотря на то, что правительства обещали социальные программы для оказания помощи, беднейшие люди в мире часто оказываются исключенными, потому что у них нет цифровой грамотности или доступа в интернет.

В некоторых случаях государственные программы уже заканчиваются. Семьи, живущие в бедности, к настоящему времени исчерпали все свои резервы и продали свои активы, сказал он. Худшие последствия кризиса для бедности еще впереди.

Ранее "Комментарии" писали, что более полугода мир борется с серьезными медицинскими и экономическими последствиями пандемии COVID-19. Мировая экономическая активность рухнула во втором квартале 2020 года, когда около 85% мировой экономики были заблокированы в течение нескольких недель. Как впервые заявил Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском обзоре мировой экономики, у этой ситуации не было аналогов в истории.

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