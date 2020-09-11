Худшие последствия пандемии коронавируса еще впереди, – ООН

Язык
BTC/USD
10342.26
ETH/USD
370.69
LTC/USD
49.02
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Независимый эксперт Организации Объединенных Наций (ООН) по
проблемам нищеты Оливье де Шуттер предупреждает, что наихудшие последствия
пандемии коронавируса для экономики еще впереди и что меры, принимаемые
правительствами для защиты людей до сих пор, были недостаточными. Об этом пишет
The
Guardian.
По словам Оливье де Шуттера, в системе социальной защиты
полно пробелов. К тому же, текущие меры, как правило, краткосрочны,
финансирование недостаточное, и многие люди неизбежно окажутся в подвешенном
состоянии.
Его послание было адресовано мировым лидерам, собравшимся
в этом месяце на Генеральную Ассамблею ООН. Он призвал их предпринять более
решительные шаги по искоренению нищеты и сокращению неравенства, говорится в
заявлении ООН, опубликованном в пятницу.
Де Шуттер предупредил, что еще 176 миллионов человек во
всем мире могут впасть в нищету, причем в качестве базового уровня бедности
будет использоваться 3,2 доллара в день. По его словам, несмотря на то, что
правительства обещали социальные программы для оказания помощи, беднейшие люди
в мире часто оказываются исключенными, потому что у них нет цифровой грамотности
или доступа в интернет.
В некоторых случаях государственные программы уже
заканчиваются. Семьи, живущие в бедности, к настоящему времени исчерпали все
свои резервы и продали свои активы, сказал он. Худшие последствия кризиса для
бедности еще впереди.
Ранее "Комментарии" писали, что более полугода мир
борется с серьезными медицинскими
и экономическими последствиями пандемии COVID-19. Мировая экономическая
активность рухнула во втором квартале 2020 года, когда около 85% мировой
экономики были заблокированы в течение нескольких недель. Как впервые заявил
Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском обзоре мировой экономики,
у этой ситуации не было аналогов в истории.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости