В МВФ спрогнозировали последствия COVID-19 для мировой экономики

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Татьяна Веремеева
Более полугода мир борется с серьезными медицинскими и
экономическими последствиями пандемии COVID-19. Мировая экономическая активность рухнула во втором квартале 2020 года,
когда около 85% мировой экономики были заблокированы в течение нескольких
недель. Как впервые заявил Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском
обзоре мировой экономики, у этой ситуации не было аналогов в истории. Об этом
пишут глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат в
своей совместной статье для журнала Foreign
Policy.
Согласно прогнозам МВФ экономические потери из-за
коронавируса во всем мире достигнут более 12 триллионов долларов к концу 2021
года. Предусмотрительная стратегия оказания государственной поддержки вакцинам
приведет к долгосрочной экономии средств, поскольку экономика будет
восстанавливаться быстрее, чем в противном случае.
По словам руководителей МВФ, кризис на фоне пандемии
коронавируса в 2020 году сравнивают с Великой депрессией, которая началась в
1929 году. Но сегодняшний кризис действительно ни на что не похож.
"Хотя еще слишком рано делать окончательное суждение, мы
уже можем сказать, что серьезность и скорость спада в экономическом
производстве, занятости и потреблении во время блокады на фоне COVID-19 были намного больше, чем в начале Великой
Депрессии. Всего за один месяц, с марта по апрель, уровень безработицы в США утроился
до 14,7%, уровня, которого не было во время Великой депрессии почти два года",
– говорится в статье.
Столь же уникальным был резкий скачок производства,
потребления и занятости. После того как более 80% стран ослабили ограничения,
мировая экономика начала восстанавливаться после глубокого экономического
спада. Скорость этого восстановления также резко контрастирует с Великой
депрессией, во время которой отрицательный рост сохранялся в течение четырех
лет, а совокупное глобальное сокращение намного превысило то, что прогнозируется
для ограничений на фоне пандемии.
Даже когда люди возвращаются на работу, уровень занятости
во многих странах не приблизился к докризисному уровню. Потери рабочих мест
особенно сильно ударили по молодым и низкоквалифицированным рабочим. По оценкам
Международной организации труда, во всем мире во втором квартале 2020 года было
потеряно около 400 миллионов рабочих мест с полной занятостью.
Из недавних глобальных опросов также стало известно, что
наряду с самим вирусом безработица является самой большой проблемой для людей.
Ожидается, что последствия для глобальной нищеты будут серьезными, и Всемирный
банк прогнозирует, что еще 71 миллион человек попадут в крайнюю нищету.
Многие страны столкнутся с огромными финансовыми
проблемами, пытаясь согласовать расходы, необходимые для борьбы с кризисом, с
ограничениями, вызванными ростом долга и сокращением доходов. Страны с низким
уровнем дохода будут нуждаться в постоянной финансовой поддержке со стороны
международного сообщества.
Напомним, в украинском Минфине заявили, что Украина выполняет
все условия программы сотрудничества с МВФ Stand-By. Поэтому наша страна в
нынешнем году получит все запланированные транши МВФ.
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