В МВФ спрогнозировали последствия COVID-19 для мировой экономики

Более полугода мир борется с серьезными медицинскими и экономическими последствиями пандемии COVID-19. Мировая экономическая активность рухнула во втором квартале 2020 года, когда около 85% мировой экономики были заблокированы в течение нескольких недель. Как впервые заявил Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском обзоре мировой экономики, у этой ситуации не было аналогов в истории. Об этом пишут глава МВФ Кристалина Георгиева и главный экономист Фонда Гита Гопинат в своей совместной статье для журнала Foreign Policy.



Согласно прогнозам МВФ экономические потери из-за коронавируса во всем мире достигнут более 12 триллионов долларов к концу 2021 года. Предусмотрительная стратегия оказания государственной поддержки вакцинам приведет к долгосрочной экономии средств, поскольку экономика будет восстанавливаться быстрее, чем в противном случае.

По словам руководителей МВФ, кризис на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сравнивают с Великой депрессией, которая началась в 1929 году. Но сегодняшний кризис действительно ни на что не похож.

"Хотя еще слишком рано делать окончательное суждение, мы уже можем сказать, что серьезность и скорость спада в экономическом производстве, занятости и потреблении во время блокады на фоне COVID-19 были намного больше, чем в начале Великой Депрессии. Всего за один месяц, с марта по апрель, уровень безработицы в США утроился до 14,7%, уровня, которого не было во время Великой депрессии почти два года", – говорится в статье.

Столь же уникальным был резкий скачок производства, потребления и занятости. После того как более 80% стран ослабили ограничения, мировая экономика начала восстанавливаться после глубокого экономического спада. Скорость этого восстановления также резко контрастирует с Великой депрессией, во время которой отрицательный рост сохранялся в течение четырех лет, а совокупное глобальное сокращение намного превысило то, что прогнозируется для ограничений на фоне пандемии.

Даже когда люди возвращаются на работу, уровень занятости во многих странах не приблизился к докризисному уровню. Потери рабочих мест особенно сильно ударили по молодым и низкоквалифицированным рабочим. По оценкам Международной организации труда, во всем мире во втором квартале 2020 года было потеряно около 400 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

Из недавних глобальных опросов также стало известно, что наряду с самим вирусом безработица является самой большой проблемой для людей. Ожидается, что последствия для глобальной нищеты будут серьезными, и Всемирный банк прогнозирует, что еще 71 миллион человек попадут в крайнюю нищету.

Многие страны столкнутся с огромными финансовыми проблемами, пытаясь согласовать расходы, необходимые для борьбы с кризисом, с ограничениями, вызванными ростом долга и сокращением доходов. Страны с низким уровнем дохода будут нуждаться в постоянной финансовой поддержке со стороны международного сообщества.

Напомним, в украинском Минфине заявили, что Украина выполняет все условия программы сотрудничества с МВФ Stand-By. Поэтому наша страна в нынешнем году получит все запланированные транши МВФ.

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