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И даже не в следующем: штрафов за сокрытие информации о конечных бенефициарах не стоит ждать в этом месяце - Минюст

По состоянию на 6 октября сведения подали только 171 333 юрлица

сегодня, 18:29
Автор:

Денис Подставной

Начисление штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах не начнется ни в этом ни в следующем месяце. Об этом сообщается на официальной странице Министерства юстиций Украины в социальной сети Facebook.

И даже не в следующем: штрафов за сокрытие информации о конечных бенефициарах не стоит ждать в этом месяце - Минюст

Денис Малюська. Фото: Слово и дело

По словам главы Минюста Дениса Малюськи это связано с низкой пропускной способность регистрационной системы, а также с тем, что количество юридических лиц, которые должны подать сведения о КБВ, составляет более миллиона.

По состоянию на 6 октября сведения подали только 171 333 юрлица.

Также Малюська отметил, что обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины. Поэтому, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, невозможно будет составлять админпротоколы.

Министр не рекомендует сейчас штурмовать госрегистраторов и переплачивать деньги юристам за помощь с подачей информации о КБВ.

И даже не в следующем: штрафов за сокрытие информации о конечных бенефициарах не стоит ждать в этом месяце - Минюст - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, как в Украине отследить все свободные автомобильные номерные знаки. МВД запустило новый онлайн-сервис. Ранее для граждан Украины были доступны к просмотру только платные номерные автомобильные знаки. Теперь же автомобилисты получили открытый доступ ко всем видам "номеров".

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что украинские специалисты создали современную информационно-аналитическую систему "СОТА". Она разработана для того, чтобы усовершенствовать сеть ситуационных центров в регионах. Отныне они будут владеть тем же объемом данных, и центральный аппарат СНБО. Решения будут приниматься самостоятельно и ускоренно.


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Источник: https://www.facebook.com/minjust.official
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