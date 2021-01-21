Игорный бизнес в Украине: ситуация сегодня и варианты дальнейшего развития

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Любовь Блажко
Эксперт игорного бизнеса, глава ОО "Поддержка легализации игорного бизнеса в Украине" Елена Мочалова помогла "Комментариям" разобраться, как сейчас функционирует игорный бизнес в Украине, и какие возможны сценарии его развития в дальнейшем.
Игорный бизнес в Украине. Фото: unsplash
- Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" – как он отразился на игорном бизнесе в Украине?
- Игорный бизнес в Украине с 2009 года работал в тени. И сегодня продолжает это делать. Власть не смогла удержать теневиков в узле и дать им альтернативу в виде легального бизнеса из ряда причин. Теневой рынок снова укрепляется, многие теневики открываются в отелях.
- Как карантин повлиял на легализацию?
- Как карантин повлиял на легальный игорный рынок, говорить пока рано. Но, думаю, что иностранцы трижды подумают, прежде чем покупать дорогостоящую лицензию в стране с уровнем экономики ниже среднего.
- Кому может помочь легализация игорного бизнеса?
Легализация игорного бизнеса даст финансовые возможности отелям. Это происходит уже сейчас. Желающие купить лицензии сразу после принятия закона, ринулись брать в аренду помещения в гостинице. Аренда платится вовремя, отели облагораживаются. Плюс отель "Днепр", который был продан только потому, что это прекрасное место для казино. Он принёс государству больше миллиарда гривен.
- Какие прогнозы относительно дальнейшего развития игорного бизнеса в Украине?
Думаю, что первые легальные игровые заведения мы увидим уже в конце февраля. Многие залы уже полностью готовы к открытию. Теперь слово за комиссией. А конкретней, за лицензиями. Но страсти в игорном бизнесе на этом не закончатся. Ещё много интересного впереди.
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