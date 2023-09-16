Игорю Коломойскому предложили уплатить почти четыре миллиарда

Суд увеличил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского. Его размер теперь составляет 3 млрд. 891 млн. гривен вместо почти 510 млн. гривен. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Суспильне.

Игорь Коломойский

Шевченковский районный суд Киева пересмотрел ранее вынесенное решение об избрании меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, которого подозревают в хищении 5,8 млрд гривен из "Приватбанка". Олигарху изменили меру пресечения в части залога и установили его размер в 3 млрд 891 млн гривен. Причина этого решения — требование прокуратуры. Сторона обвинения просила увеличить залог из-за новых подозрений – до почти 5,88 миллиарда гривен. Кроме того, представитель прокуратуры заявил в своем слове, что Коломойский вышел из гражданства Украины и теперь является гражданином Израиля, поэтому он может сбежать заграницу.

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В свою очередь сторона защиты отметила, что на момент якобы совершенных хищений "Приватбанк" был не государственным предприятием и "хищения" в нем могли нанести ущерб только его акционерам, которыми были Коломойский и Боголюбов.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Игорь Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн, создав преступную группировку из сотрудников Приватбанка, учредителем и акционером которого он был.

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