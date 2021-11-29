Импортируем вдвое больше: поставки электроэнергии в Украину из Беларуси выросли

В этот понедельник, 29 ноября, наша страна вдвое нарастила импорт белорусской электроэнергии. Если на прошлой неделе поставки были зафиксированы на уровне 415 МВт-ч, то с начала новой недели они увеличились до 900 МВт-ч. Об этом говорят данные национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Импорт белорусской электроэнергии вырос вдвое (фото из открытых источников)орт белорусской электроэнергии вырос вдвое (фото из открытых источников)

Важно, что доступ к мощностям на импорт белорусской электроэнергии сейчас имеет частное предприятие "ТЭТ Груп" экс-коммерческого руководителя группы ДТЭК Виталия Бутенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что будет ли электроэнергия в новом году — прогноз Минэнерго . Министерство энергетики прогнозирует, какая ситуация с генерацией будет в Украине после Нового года. Об этом говорится в информации, обнародованной пресс-службой ведомства. Юрий Власенко, первый заместитель министра энергетики, 26 ноября 2021 г. привел данные по электроэнергетике в 2022 г. и топливу для ТЭС в 2021 г. Прогнозируется рост генерации электрической энергии из всех источников, утверждает представитель министерства. Ориентировочно будет прирост на 2,5%, благодаря чему потребители дополнительно будут иметь до 161 млрд кВт-ч. В текущей ситуации Юрий Василенко сообщил, что работает 13 из 15 энергоблоков атомных станций, а ТЭС получают достаточно топлива для работы. В частности, они в течение месяца должны получить 1,8 млн тонн угля, преимущественно украинского. Доля импортного ископаемого топлива составляет всего 17%. Предприятия отрасли, прогнозирует Власенко, будут наращивать производство в течение года следующим образом: — атомные станции будут генерировать 52% энергии, что составит около 84 млрд кВт-ч.

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