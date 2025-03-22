Индекс борща рекордно подорожал: сколько стоят овощи

В марте этого года стоимость борщового набора достигла 177 грн — на 19% больше, чем год назад, и на 9% больше, чем в феврале. Какие факторы влияют на повышение цен? Давайте рассмотрим подробнее, почему ваш любимый борщ стоит дороже.

Борщ. Фото: freepik

Как изменилась стоимость основных ингредиентов

На основе стандартного рецепта борща, который включает 300 г капусты, 200 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовые ложки томатной пасты, 30 мл масла, 500 г свиных ребер, а также специи, можно увидеть. За год цена капусты выросла на 71%, свеклы – на 51%, картофеля – на 26%, а моркови – на невероятные 271%. Масло подорожало на 38%, а свиные ребра – на 7%.

В целом цена на борщовый набор без дополнительных ингредиентов достигла 177 грн, а если добавить батон, сметану и чеснок, цена может вырасти до 185 грн, как подсчитали в "Украинском клубе аграрного бизнеса".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что овощи, молочные продукты и курятина стали значительно дороже, что вызвано разными факторами, от изменения спроса до сезонных колебаний. По данным обновленного продуктового мониторинга УКАБ, в марте отмечено существенное удорожание нескольких категорий товаров. Больше всего подорожали овощи, среди которых лидером являются томаты, цена на которые выросла на 39% за месяц. Этот рост связан с дефицитом отечественного производства и уменьшением импорта из Турции. Морковь тоже подорожала на 30% из-за сезонного дефицита и высокого уровня зависимости от импорта.