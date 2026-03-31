Индекс глобальной неопределенности достиг исторического максимума: что это значит

Мировой индекс неопределенности (World Uncertainty Index) достиг исторического максимума, превысив показатели времен пандемии коронавируса, глобального финансового кризиса 2008 года и терактов 11 сентября 2001 года. Экономисты предупреждают, что такой уровень глобальной тревоги может оказывать существенное влияние на инвестиции, финансовые рынки и экономический рост.

Индекс WUI формируется на основе анализа отчетов, публикуемых исследовательской компанией Economist Intelligence Unit. Аналитики отслеживают, как часто в официальных экономических документах упоминается слово "неопределенность" и связанные с ним термины. Чем чаще эти упоминания появляются, тем выше показатель для страны и мира в целом.

В третьем квартале 2025 года глобальный индекс достиг рекордных 106 862 пунктов. В четвертом квартале он оставался чуть ниже, но все еще превышал 100 тысяч пунктов, что явилось беспрецедентным уровнем для мировой экономики.

Главными причинами роста эксперты называют торговые войны, геополитические конфликты и войну России против Украины, а также нестабильность в ряде регионов Азии и Латинской Америки. Дополнительное давление создает ослабление доллара США и риски для независимости Федеральной резервной системы США.

Несмотря на растущую глобальную тревогу, финансовые рынки демонстрируют парадоксальную картину. Ключевые биржевые индексы США продолжают обновлять рекорды. В то же время индекс доллара США упал примерно до 95 пунктов, что является одним из самых низких уровней за последние годы. Это подтолкнуло инвесторов к активной скупке драгоценных металлов. Цены на золото поднялись выше 5500 долларов за унцию, а серебро превысило 100 долларов.

В отличие от металлов, биткоин не смог воспользоваться слабостью доллара. В октябре прошлого года он достиг показателя в 126 000 долларов, однако впоследствии резко упал и до сих пор не вернулся к предыдущим максимумам. Руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джеффри Кендрик предупредил, что биткоин может просесть до 50 000 долларов, прежде чем восстановится до 100 000 долларов до конца года.

