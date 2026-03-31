Індекс глобальної невизначеності досяг історичного максимуму: що це означає

Світовий індекс невизначеності (World Uncertainty Index) досяг історичного максимуму, перевищивши показники часів пандемії коронавірусу, глобальної фінансової кризи 2008 року та терактів 11 вересня 2001 року. Економісти попереджають, що такий рівень глобальної тривоги може суттєво впливати на інвестиції, фінансові ринки та економічне зростання.

Світовий індекс невизначеності побив рекорд. Фото з відкритих джерел

Індекс WUI формується на основі аналізу звітів, які публікує дослідницька компанія Economist Intelligence Unit. Аналітики відстежують, як часто в офіційних економічних документах згадується слово "невизначеність" та пов’язані з ним терміни. Чим частіше ці згадки з’являються, тим вищим стає показник для країни та світу загалом.

У третьому кварталі 2025 року глобальний індекс досяг рекордних 106 862 пунктів. У четвертому кварталі він залишався трохи нижчим, але все ще перевищував 100 тисяч пунктів, що стало безпрецедентним рівнем для світової економіки.

Головними причинами зростання експерти називають торговельні війни, геополітичні конфлікти та війну Росії проти України, а також нестабільність у низці регіонів Азії та Латинської Америки. Додатковий тиск створює ослаблення долара США та політичні ризики для незалежності Федеральної резервної системи США.

Попри зростання глобальної тривоги, фінансові ринки демонструють парадоксальну картину. Ключові біржові індекси США продовжують оновлювати рекорди. Водночас індекс долара США впав до приблизно 95 пунктів, що є одним з найнижчих рівнів за останні роки. Це підштовхнуло інвесторів до активного скуповування дорогоцінних металів. Ціни на золото піднялися вище 5 500 доларів за унцію, а срібло перевищило 100 доларів.

На відміну від металів, біткоїн не зміг скористатися слабкістю долара. У жовтні минулого року він досяг показника у 126 000 доларів, однак згодом різко впав і досі не повернувся до попередніх максимумів. Керівник відділу досліджень цифрових активів банку Standard Chartered Джеффрі Кендрік попередив, що біткоїн може просісти до 50 000 доларів, перш ніж відновиться до 100 000 доларів до кінця року.

