Индексацию пенсий могут перенести с марта на более поздний срок - причина

Индексация пенсий в Украине должна начаться с первого марта. Однако существует риск переноса этой процедуры на более поздний период. Об этом сообщает издание Today.ua.

Индексацию пенсий в Украине могут перенести - почему. Фото: kmsk.dp.ua

Индексация автоматически перенесется, если правительство не выдаст соответствующее постановление в ближайшие дни. Опыт прошлых лет показывает, что это вполне возможно. В 2020-м индексацию начали только в мае.

Правительство может не выдать соответствующее постановление в связи с нехваткой денег для индексации в Госбюджете. Тем более, раньше Пенсионный фонд сообщал, что собрал на 2 миллиарда меньше денег, чем было запланировано.

Напомним, что индексация пенсий учитывает уровень инфляции за прошлый год и уровень роста средней зарплаты за предыдущие три года. В прошлом году после индексации пенсий, повышенную выплату получили 6,9 миллиона человек. Поэтому, в этом году можно рассчитывать на такое же количество людей, которым увеличат пенсию. Кто получит прибавку к пенсии в размере одной тысячи гривен и кто останется без доплат после мартовского пересчета, читайте на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что в Украине рассматривают возможность перехода на летнее и зимнее время. Это может произойти согласно законопроекту № 4201, который отменяет сезонный перевод часов. Принять соответствующий законопроект рекомендует Верховной Раде комитет экономического развития. Кто стал автором законопроекта и почему сезонный перевод часов рекомендуют отменить, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать, сколько денег потратила Украина на выплаты безработным за время карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!