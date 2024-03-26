Санкции США против танкеров, перевозящих российскую нефть с нарушением ценового потолка, заставили нефтеперерабатывающие компании Индии отказаться, по меньшей мере, от части российских поставок.

Российская нефть теряет популярность в Индии. Фото из открытых источников

Как пишет издание Reuters, в начале этого года индийские НПЗ увеличили закупки саудовской нефти, а в последнее время стали закупать американскую нефть.

Отмечается, что в Индию из США направляется около 7,6 млн баррелей нефти (256 тыс. баррелей в сутки). Это максимальный объем поставок более чем за год.

Уходящие из США танкеры зафрахтованы Reliance Industries, которая является крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компанией Индии, а также нефтетрейдером Vitol и корейской судоходной компанией Sinokor, пишет издание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.