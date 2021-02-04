Инфляция «разогреет» украинскую экономику — прогноз Шмыгаля

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Вечканова Елена
Немалую выгоду в росте инфляции видит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Политик убежден, что небольшое снижение покупательной способности гривны в 2021 году будет лишь стимулировать развитие экономики, сообщает НВ.
Шмыгаль уверен: ускорение инфляции не помешает развитию экономики. Фото из открытых источников
Об инфляции, как средстве "разогрева" экономики, Шмыгаль рассказал во время встречи "Глобальный обзор экономики Украины", которую организовала Европейская бизнес-ассоциация.
Несмотря на общемировой кризис, который вызвала коронавирусная пандемия, премьер-министр убежден, что в этом году ВВП Украины может вырасти на 4,6%. Такая ситуация может сопровождаться "незначительным уровнем инфляции", впрочем, Денис Шмыгаль не видит в этом никаких проблем.
Также Шмыгаль отметил, что Нацбанк и Министерство экономики Украины прогнозируют рост ВВП до 5% и выше.
Интересно, что прогнозы экономического эксперта, президента Института реформ и развития Киева Александра Вовченко схожи со словами политика. Разница лишь в том, что рост ВВП на 5-6% в 2021 году Вовченко оценивает, как самый оптимистичный сценарий развития ситуации. Эксперт, между прочим, напоминает, что, по оценкам ООН, в Украине около 10% предпринимателей почти превратились в банкротов.
Кроме того, экономист Александр Гаврутенко убежден, что однозначные предсказания относительно инфляции в Украине пока сделать трудно. Если кризис продолжится, то, разумеется, она увеличится. А вот если для экономики год будет по крайней мере неплохим — инфляция может стабилизироваться на уровне 6-7%.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как на инфляции в Украине сказывается увеличение размера минимальной зарплаты.
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