В Украине проводят активную борьбу с недобросовестными работодателями

Легализация труда, фото из открытых источников

Гоструд совместно с Государственной налоговой службой Украины проводит инспекционную кампанию по легализации труда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.



"Сейчас уже проведено 2126 инспекционных посещений и выявлено 7021 работник, допущенный к работе без заключения трудовых договоров. Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками", — говорится на сайте Минэкономики.

В среднем на каждом предприятии, которое было проинспектировано специалистами Гоструда и налоговой, было обнаружено по четыре человека, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения надлежащим образом.





Лидерами по нежеланию официально оформлять работников являются работодатели, которые занимаются сельским хозяйством, организацией питания и временного размещения, а также торговлей.



Отметим, что больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Нарушители, которые используют на своих предприятиях "теневой" труд могут быть привлечены к финансовой ответственности по ст. 265 "Ответственность за нарушение законодательства о труде" КЗоТ, предусматривающей штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, а в случае повторения такого нарушения в течение года — тридцатикратном.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, детенизация игорного рынка в Украине позволит добавить сотни тысяч новых рабочих мест с зарплатой выше средней по региону, медицинской страховкой и перспективой хорошей пенсии. Например, по данным основателя Центра международных коммуникаций Cideips Александра Толоконникова, в Чили сотрудники казино, в зависимости от опыта и региона, получают от 600 до 850 долларов в месяц (при минимальной по стране — 392 доллара).





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