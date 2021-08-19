В Украине проводят активную борьбу с недобросовестными работодателями

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Лилия Боровая
Легализация труда, фото из открытых источников
Гоструд совместно с Государственной налоговой службой Украины проводит инспекционную кампанию по легализации труда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Нарушители, которые используют на своих предприятиях "теневой" труд могут быть привлечены к финансовой ответственности по ст. 265 "Ответственность за нарушение законодательства о труде" КЗоТ, предусматривающей штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, а в случае повторения такого нарушения в течение года — тридцатикратном.
Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, детенизация игорного рынка в Украине позволит добавить сотни тысяч новых рабочих мест с зарплатой выше средней по региону, медицинской страховкой и перспективой хорошей пенсии. Например, по данным основателя Центра международных коммуникаций Cideips Александра Толоконникова, в Чили сотрудники казино, в зависимости от опыта и региона, получают от 600 до 850 долларов в месяц (при минимальной по стране — 392 доллара).
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