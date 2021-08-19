logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика В Украине проводят активную борьбу с недобросовестными работодателями
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине проводят активную борьбу с недобросовестными работодателями

Неофициальное трудоустройство невыгодно не только работникам, которые являются социально незащищенными, но и самим работодателям, которые зачастую тратят много времени и средств на обучение низкоквалифицированных работников, готовых работать неофициально

19 августа 2021, 16:33
Автор:

Лилия Боровая

В Украине проводят активную борьбу с недобросовестными работодателями

Легализация труда, фото из открытых источников

Гоструд совместно с Государственной налоговой службой Украины проводит инспекционную кампанию по легализации труда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Сейчас уже проведено 2126 инспекционных посещений и выявлено 7021 работник, допущенный к работе без заключения трудовых договоров. Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2994 работниками", — говорится на сайте Минэкономики.
В среднем на каждом предприятии, которое было проинспектировано специалистами Гоструда и налоговой, было обнаружено по четыре человека, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения надлежащим образом.

Лидерами по нежеланию официально оформлять работников являются работодатели, которые занимаются сельским хозяйством, организацией питания и временного размещения, а также торговлей.

Отметим, что больше  всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (529) и Винницкой (477) областях.

Нарушители, которые используют на своих предприятиях "теневой" труд могут быть привлечены к финансовой ответственности по ст. 265 "Ответственность за нарушение законодательства о труде" КЗоТ, предусматривающей штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, а в случае повторения такого нарушения в течение года — тридцатикратном.

Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению экспертов, детенизация игорного рынка в Украине позволит добавить сотни тысяч новых рабочих мест с зарплатой выше средней по региону, медицинской страховкой и перспективой хорошей пенсии. Например, по данным основателя Центра международных коммуникаций Cideips Александра Толоконникова, в Чили сотрудники казино, в зависимости от опыта и региона, получают от 600 до 850 долларов в месяц (при минимальной по стране — 392 доллара).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=ebfed6a6-26d2-4b61-8f46-d78197c8f28c&title=KampaniiaPoLegalizatsiiPratsi-ViiavlenoPonad7-Tis-NeformalnikhPratsivnikiv
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ