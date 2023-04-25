Инвестиционная привлекательность Украины под угрозой: какая причина

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Slava Kot
В Украине наблюдается понижение инвестиционной привлекательности. По исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) в первом полугодии 2022 г. он снизился до 2,17 по сравнению с предыдущим показателем 2,73. О причинах снижения инвестиционной привлекательности Украины сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraf.
Инвестиционная привлекательность Украины под опасностью. Фото из открытых источников
Высокий показатель инвестиционной привлекательности и является важным фактором развития экономики Украины. Он способствует привлечению финансов и внедрению новых технологий в развитие производства.
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Однако опрос более 100 генеральных директоров компаний показал, что 58% из них оценили инвестиционный климат в Украине как неблагоприятный, а еще 38% ожидают его ухудшения в дальнейшем. Одной из причин таких показателей есть решения власти и силовых структур.
Примером таких действий является частный нефтегазодобывающий сектор. 12 апреля СБУ наложила арест на 30 газовых скважин и 18 млн куб/м газа компании "Укргаздобыча".
Далее появилось судебное решение об аресте корпоративных прав "Укрнефтебурения", которые должны были перейти в государственный орган Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Такое решение стало одним из самых скандальных на газовом рынке Украины, ведь частная компания "Укрнефтебурение" была одним из лидеров рынка и давала большие поступления в Бюджет в качестве налогов.
Деятельность АРМА вызвала множество вопросов у менеджеров и властей. В прошлом году Агентство по розыску и менеджменту активов должно было найти руководителя для сети АЗС "Татнефти", однако заправки, которые могли обеспечивать топливом, прифронтовые районы не работают — АРМА не нашла руководителя до сих пор.
АРМА создавалась при содействии западных партнеров, однако такая инициатива в Украине потерпела неудачу.
Кроме того, Зеленский также заметил малую эффективность АРМА и приступил к разработке законопроекта о передаче активов в Фонд госимущества. Forbes Ukraine подсчитали, что из 141 конкурсов АРМА назначила успешно только 21.
Таким образом, нефтегазодобывающий сектор показывает риски с которыми могут столкнуться иностранные инвесторы. Для улучшения инвестиционного климата Украине следует просмотреть подходы к работе с частным бизнесом.
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