Инвестиционная привлекательность Украины под угрозой: какая причина

В Украине наблюдается понижение инвестиционной привлекательности. По исследованию Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) в первом полугодии 2022 г. он снизился до 2,17 по сравнению с предыдущим показателем 2,73. О причинах снижения инвестиционной привлекательности Украины сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraf.



Инвестиционная привлекательность Украины под опасностью. Фото из открытых источников

Высокий показатель инвестиционной привлекательности и является важным фактором развития экономики Украины. Он способствует привлечению финансов и внедрению новых технологий в развитие производства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Однако опрос более 100 генеральных директоров компаний показал, что 58% из них оценили инвестиционный климат в Украине как неблагоприятный, а еще 38% ожидают его ухудшения в дальнейшем. Одной из причин таких показателей есть решения власти и силовых структур.

Примером таких действий является частный нефтегазодобывающий сектор. 12 апреля СБУ наложила арест на 30 газовых скважин и 18 млн куб/м газа компании "Укргаздобыча".

Далее появилось судебное решение об аресте корпоративных прав "Укрнефтебурения", которые должны были перейти в государственный орган Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Такое решение стало одним из самых скандальных на газовом рынке Украины, ведь частная компания "Укрнефтебурение" была одним из лидеров рынка и давала большие поступления в Бюджет в качестве налогов.

"Спецразрешение на разработку Сахалинского месторождения УНБ получило в 2003 и в 2004 годах. Потом были бесконечные суды, которые длились почти 10 лет, и только в 2010 году компания получила новую лицензию на разработку месторождения на 20 лет. И вот ДБР незаконность разрешений и других документов, выданных в 2003-2004 годах. Прошло 20 лет!", – говорит директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

Деятельность АРМА вызвала множество вопросов у менеджеров и властей. В прошлом году Агентство по розыску и менеджменту активов должно было найти руководителя для сети АЗС "Татнефти", однако заправки, которые могли обеспечивать топливом, прифронтовые районы не работают — АРМА не нашла руководителя до сих пор.

АРМА создавалась при содействии западных партнеров, однако такая инициатива в Украине потерпела неудачу.

"АРМА превратилась в очередную коррупционную кормушку, которая доказывает, что в Украине государство практически никогда не является эффективным собственником. А в случае АРМА к этому еще добавилось отсутствие профессионализма, когда чиновники не в состоянии элементарно провести конкурсы или найти эффективного руководителя на конфискованный актив. Миллиардные. активы до сих пор простаивают и ждут новых менеджеров от АРМА", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Кроме того, Зеленский также заметил малую эффективность АРМА и приступил к разработке законопроекта о передаче активов в Фонд госимущества. Forbes Ukraine подсчитали, что из 141 конкурсов АРМА назначила успешно только 21.

Таким образом, нефтегазодобывающий сектор показывает риски с которыми могут столкнуться иностранные инвесторы. Для улучшения инвестиционного климата Украине следует просмотреть подходы к работе с частным бизнесом.